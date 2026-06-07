Llegan las lluvias a CABA y el Conurbano: cómo sigue el clima este domingo 7 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas para este domingo 7 de junio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El organismo adelantó que las lluvias comenzarán por la tarde para cerrar un fin de semana fresco.

De acuerdo al SMN, este domingo llegarán las lluvias aisladas por la tarde y se mantendrán hasta la noche; la probabilidad de precipitaciones se encuentra entre el 10% y el 40%. Al tiempo que la temperatura oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. El viento soplará del este, con intensidades de 7 a 31 km/h.

Alerta amarilla para diferentes puntos del país: en qué provincias hay fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional publicó una alerta amarilla para otras zonas del país durante este domingo: Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa y el este de Santiago del Estero. Además, la advertencia de fuertes precipitaciones incluye a sectores de la provincia de Buenos Aires como General Villegas, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina y Guamini.

Los especialistas explicaron que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”, apuntaron.

Las tormentas se extenderán hasta el lunes 8 de junio, según el SMN

Señalaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que podrían ser superados en ciertas zonas. La acumulación rápida de agua y la baja visibilidad podrían afectar el desarrollo habitual de ciertas actividades, por lo que es clave tener precaución.

Pronóstico extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que con el correr de los días se vayan las tormentas:

Lunes 8: habrá lluvias fuertes hasta la mañana y luego quedarán tormentas aisladas. La temperatura se ubicará entre una mínima de 12°C y una máxima de 15°C.

y luego quedarán tormentas aisladas. La temperatura se ubicará entre una mínima de 12°C y Martes 9: continuará la nubosidad parcial y la temperatura bajará un poco más al encontrarse entre una mínima de 11°C y una máxima de 15°C.

Miércoles 10: el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

la temperatura oscilará entre Jueves 11: el día estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 11°C y una máxima de 15°C.