ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 7 de junio de 2026

Lluvias en Santa Fe.

El tiempo vuelve a convertirse en protagonista en Santa Fe. Después de varios días con abundante nubosidad y condiciones variables, el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con lluvias y tormentas tanto en Rosario como en la capital provincial, como parte de un frente de inestabilidad que afectará a buena parte de la región central del país.

La situación genera atención entre quienes tienen actividades programadas al aire libre durante el fin de semana. Además de las precipitaciones, se espera un cambio en las condiciones térmicas que dejará temperaturas más bajas para el inicio de la próxima semana.

Qué dice el pronóstico para Rosario este domingo

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Rosario tendrá una jornada marcada por la inestabilidad. La temperatura oscilará entre los 13 y los 17 grados y las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 10% y el 40% durante distintos momentos del día.

Las lluvias podrían registrarse tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche, acompañadas por abundante nubosidad. El panorama comenzará a mejorar recién entre la noche del domingo y el lunes, cuando se espera una disminución de las precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

El sábado ya mostrará señales del deterioro de las condiciones meteorológicas, con probabilidades de lluvia y tormentas que podrían alcanzar hasta el 70% durante la segunda parte de la jornada.

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Santa Fe

La capital provincial atravesará un escenario similar. Para el domingo se prevén lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas que se moverán entre los 15 y los 20 grados.

Las probabilidades de precipitaciones también se ubican entre el 10% y el 40%, especialmente durante la mañana y la tarde. La presencia de humedad y nubosidad será constante, lo que configura un día típicamente otoñal en la región.

Pronóstico de Santa Fe.

El sábado funcionará como antesala de la inestabilidad más marcada, con chances de tormentas que podrían llegar al 70% durante la tarde y la noche.

Cuándo mejora el tiempo y cómo arranca la próxima semana

El pronóstico extendido del SMN indica que el lunes comenzará con mejores condiciones meteorológicas tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe. Si bien persistirá la nubosidad parcial, las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas.

Las temperaturas máximas rondarán entre los 16 y los 19 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 12 y los 13 grados. Esto marcará el ingreso de aire más fresco después del episodio de inestabilidad del fin de semana.