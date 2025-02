Lo que no hizo Milei: streamers se unieron para ayudar a víctimas de los incendios en la Patagonia

Coscu y más streamers se unieron para ayudar en el marco de la alarmante situación en la Patagonia por los incendios forestales.

El reconocido streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo impulsó una campaña a través de sus redes sociales en el marco de los incendios en la Patagonia y la no intervención del gobierno de Javier Milei con una clara indiferencia frente a esta situación alarmante. El creador de contenidos pidió que más personas del rubro se sumen a la causa y dio detalles sobre cómo avanza la recaudación de dinero.

En su cuenta oficial de Twitter, "Coscu" lanzó un pedido tanto a sus seguidores como al resto de los creadores de contenido para poder ayudar a las víctimas de los incendios en la Patagonia. "Bueno, voy a hacer una cuenta que va a recibir donaciones de todos los streamers que quieran aportar, me voy a contactar con la brigada forestal y le voy a pasar todo lo que juntemos hoy y mañana", dijo el miércoles 5 de febrero.

El anuncio de Coscu sobre la campaña que impulsó por los incendios en la Patagonia.

"Streamers que quieran poner que comenten acá abajo, así les mando un mensaje con la dirección de la cuenta. Apoyo", añadió. Antes de eso, había tuiteado que para él "estaría bueno que todos los streamers donemos para los incendios de la Patagonia ahora que nos está yendo bien a todos".

La campaña impulsada por uno de los creadores de contenido más importantes de Argentina trascendió fronteras a tal punto de que streamers como Will, oriundo de República Dominicana, le pidió más información para poder colaborar. "Seguramente con la plata que juntemos entre varios de los streamers podamos a ayudar no solo a una brigada, ya que hay muchas. Ya tengo dos", comentó en sus historias de Instagram. No solo eso, sino que reveló que le va a pedir a Kick, la plataforma donde realiza sus streams, que también done hacia los bomberos.

Tiembla Milei por la fake news que dilapidó Ángel De Brito sobre Lali Espósito: "Mentira"

Ángel De Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país y al margen de su trabajo en LAM, se mantiene activo a través de sus redes sociales. En un contexto donde el presidente Javier Milei continúa con sus ataques desmedidos hacia Lali Espósito, el conductor de América TV utilizó su cuenta de Twitter para desarticular una fake news sobre la artista.

En la jornada del martes 4 de febrero, Twitter estalló tras la entrevista de Javier Milei con Esteban "El Pelado" Trebucq, donde volvió a referirse a Lali Espósito con un tono chicanero bajo el apodo de "Ladri Depósito". Al mismo tiempo, comenzaron a filtrarse supuestos documentos que indicaban que la cantante de 33 años había cobrado 200 millones de pesos por participar de la Marcha LGBTQ+ del sábado 1° de febrero.

De Brito expuso la fake news en torno a Lali Espósito que se desató en redes por libertarios.

"Todos tenemos alguien a quien dedicarle el tema de Lali, por eso es un hitazo", publicó De Brito. "Y por los 200 millones que cobro para la marcha", respondió un usuario. Lejos de esquivarlo, el conductor de LAM citó el tuit y de manera contundente, lanzó: "Es fake. Mentira".

Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, principalmente porque los militantes de Milei salieron con todo a mostrar un presunto documento en esta bajada de línea de los ataques desmedidos que sufrió la artista desde su asunción como presidente. Como consecuencia de la fake news que dilapidó De Brito, una persona celebró que la haya defendido. "Desde el día cero. Cuando todos los cantantes y actores se quedaron mudos", soltó picante.