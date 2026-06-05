Hospital de Clínicas advierte sobre un error común en invierno que puede aumentar el riesgo de cáncer de piel

El invierno en Buenos Aires no es especialmente frío aunque sí destaca frente a las temperaturas de la región en esta etapa del año. Asimismo, la presencia del sol disminuye considerablemente.

Por tal motivo, muchas personas dejan de usar protección solar, pero especialistas advierten que esto puede ser riesgoso para la salud y, en muchos casos, provocar melanoma, uno de los 20 cánceres más frecuentes de la Argentina.

De acuerdo al Hospital de Clínicas, solo el 20% de los hombres y el 33% de las mujeres se protegen diariamente del sol. El Observatorio Global del Cáncer sostiene que la incidencia del melanoma puede verse influida por factores como la exposición a la radiación ultravioleta y también por cuestiones climáticas. A su vez, influye el uso de camas solares, antecedentes familiares y quemaduras solares en la infancia.

Qué es el melanoma, uno de los cánceres más frecuentes en Argentina

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, es decir, las células que producen melanina y que dan pigmentación a la piel, el cabello y los ojos. Para los expertos, lo peligroso de este cáncer es que se puede esparcir por distintas partes del cuerpo.

Graciela Manzur, jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas sostiene que las personas con piel clara "son más propensas" a desarrollar esta enfermedad, pero que se ha observado la presencia de este cáncer en tonos de piel más oscuros.

Además, existe una prevalencia de esta enfermedad en las mujeres de menos de 50 años. En cambio, los hombres de más de 50 años suelen verse más afectados a esta edad. En este sentido, la Sociedad Argentina de Dermatología brinda datos que pueden ser útiles sobre quiénes se cuidan más de la exposición solar: el 72% de las mujeres usan protector solar mientras que los hombres solo el 53%.

Cuáles son los síntomas del melanoma

En líneas generales, el melanoma puede aparecer como un nuevo lunar o un lunar que ya estaba y que cambia de color o tamaño. En este sentido, hay que observar 5 cuestiones en particular:

Asimetría

Bordes irregulares

Color desigual

Diámetro mayor a 6 mm

Evolución (cambios con el tiempo)



Como en gran cantidad de enfermedades, los profesionales hacen hincapié en la prevención y en la detección temprana. Esto permite a los pacientes un mejor y más eficaz tratamiento que puede concluir con la cura, en este caso, del melanoma.