Los miles de turistas que viajan cada verano a la Costa Atlántica contarán con nuevos paradores para hacer una pausa en la ruta, ya que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) avanzó con la licitación para construir cuatro nuevas áreas de servicio sobre las rutas 2 y 11, con espacios destinados al descanso, la carga de combustible y la atención de los conductores.

La iniciativa contempla dos nuevos paradores sobre la Autovía 2 y otros dos sobre la Ruta Provincial 11, una artería clave que conecta las costas del Río de La Plata y la del Mar Argentino, en sentido hacia la Costa. Se tratan de corredores muy concurridos durante el verano y feriados.

Las nuevas áreas de servicio incluirán estaciones de combustible, cafeterías, bares, minimercados y servicios para los vehículos, como gomerías, lubricentros y mecánica ligera, según informó la empresa que concesiona la autopista Buenos Aires-La Plata.

La nueva obra se suma a un plan de modernización de los corredores que conectan con la Costa Atlántica, en un contexto donde crece la demanda de espacios de descanso, combustible y servicios para los automovilistas.

¿Dónde ubicarán los nuevos paradores?

Los nuevos espacios estarán ubicados en: Ruta 2, kilómetro 170, en la zona de Guerrero; Ruta 2, kilómetro 340, cerca de Coronel Vidal; Ruta 11, kilómetro 377, a la altura de Pinamar; y Ruta 11, kilómetro 420, en Mar de las Pampas.

El diseño también contempla sectores diferenciados de estacionamiento para personas con discapacidad, embarazadas y motociclistas, junto con infraestructura orientada a un uso más eficiente de la energía eléctrica.

La licitación establece un sistema de concesión "llave en mano", es decir, la empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción, la operación comercial, el mantenimiento, la contratación del personal y el cumplimiento de las normas viales, ambientales y de seguridad.

Además, con la iniciativa buscan mejorar la experiencia de quienes usan los corredores hacia la Costa Atlántica. “Se trata de abrir la explotación de áreas de servicio fundamentales para la atención de los usuarios. Forma parte del plan de áreas de servicio de AUBASA y con esto esperamos mejorar la experiencia de los usuarios y generar dinamismo económico en la zona”, explicó Pablo Ceriani, gerente general de la empresa provincial.

Por otro lado, las obras estarán a cargo de concesionarios privados que podrán presentarse para uno, varios o todos los puntos. El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2043, fecha en la que finaliza la concesión vial otorgada a AUBASA.