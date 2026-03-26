Lo mataron en una persecución de Gendarmería: el caso de Ivo Torres llega a juicio

A más de un año de la muerte de Ivo Rodrigo Torres, el caso vuelve al centro de la escena. El joven de 22 años que falleció tras recibir disparos durante una persecución en La Quiaca, tendrá finalmente un juicio para esclarecer las responsabilidades de lo sucedido.

Ivo Torres murió el 6 de febrero de 2025 tras ser perseguido por una patrulla de Gendarmería Nacional cuando regresaba desde Bolivia con hojas de coca y no detenerse ante un operativo de control. Según la investigación, el joven se habría intentado escapar en su motocicleta, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varios kilómetros.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la persecución se prolongó durante aproximadamente seis minutos, hasta que Torres cayó al suelo tras recibir dos disparos. Uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó el pulmón derecho del joven, mientras que el otro impactó en una de sus piernas.

Si bien fue asistido por personal médico tras el pedido de auxilio que se realizó en el lugar, falleció poco después debido a una hemorragia interna provocada por la herida más grave. Las pericias forenses fueron trascendentales para entender lo ocurrido ya que así se logró determinar que los disparos fueron efectuados desde una posición elevada del terreno, en el punto donde finalizó la persecución.

El juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Ivo

Por el hecho, el gendarme Walter Daniel Álvarez será llevado a juicio oral acusado de homicidio doblemente agravado por alevosía, por el uso de arma de fuego y por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La investigación logró establecer que fue el autor de los disparos, en base a peritajes sobre las armas utilizadas durante el operativo. Según estos informes, uno de los tiros fue realizado con su pistola reglamentaria, en cuyo cargador faltaban municiones, a diferencia de las armas de los otros efectivos, que permanecían completas.

En un primer momento, todos los integrantes de la patrulla fueron investigados, pero con el avance de la causa se descartó la participación de los demás agentes en el hecho.

Durante los próximos días se sorteará un tribunal colegiado que tendrá a cargo el juicio y la tarea de determinar qué responsabilidades caben respecto a la muerte de Ivo Torres. La atención recae sobre el caso ya que otra vez se analiza el accionar de las fuerzas de seguridad en operativos de control.