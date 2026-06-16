El fenómeno de las watch parties: por qué cada vez más personas ven los partidos del Mundial en comunidad.

Durante décadas, el ritual de ver un partido importante estaba asociado al living de una casa, la reunión familiar o el clásico televisor del bar de barrio. Sin embargo, el Mundial 2026 está consolidando una tendencia que crece en todo el mundo y también en Argentina, las watch parties, encuentros organizados para seguir los partidos en comunidad, ya sea en bares, plazas, fan zones o espacios especialmente preparados para la ocasión.

La práctica no es nueva, pero en los últimos años adquirió una dimensión diferente gracias a las redes sociales, las plataformas de streaming y la necesidad de transformar el consumo deportivo en una experiencia compartida. El fútbol dejó de ser solamente un espectáculo para mirar y pasó a convertirse en un evento social donde la interacción es tan importante como lo que ocurre dentro de la cancha. Estudios sobre comunidades digitales vinculadas al deporte muestran que los aficionados tienden a generar mayores niveles de participación cuando viven los partidos en grupo, tanto de manera presencial como virtual.

Cómo se viven las watch parties en Argentina

La Ciudad de Buenos Aires impulsó el Buenos Aires Fan Fest en Plaza Seeber, Palermo, un espacio con pantalla gigante, actividades recreativas y capacidad para miles de personas. La propuesta busca que los hinchas compartan la experiencia mundialista más allá de sus hogares.

A esto se suman iniciativas como el Arena Sur Fan Fest, en Pompeya, y una gran cantidad de bares y restaurantes que prepararon pantallas gigantes, promociones especiales y eventos temáticos para cada presentación de la Selección argentina.

El crecimiento de estos espacios responde a varios factores. Por un lado, la búsqueda de pertenencia, compartir un gol con desconocidos puede generar una sensación de comunidad difícil de replicar en soledad. Por otro, las redes sociales potencian el deseo de formar parte de una experiencia colectiva que luego se comparte en tiempo real mediante fotos, videos y transmisiones.

La Ciudad de Buenos Aires impulsó el Buenos Aires Fan Fest en Plaza Seeber, Palermo.

Además, la expansión del Mundial a 48 selecciones y 104 partidos multiplicó las oportunidades para reunirse. Ya no se trata únicamente de seguir a Argentina, sino también de vivir la competencia como un evento cultural global. Incluso surgieron plataformas y proyectos dedicados exclusivamente a conectar fanáticos con bares, fan zones y encuentros para ver los partidos en distintas ciudades.

La tendencia también refleja un cambio más amplio en los hábitos de entretenimiento. En una época dominada por el consumo individual de contenidos, las watch parties ofrecen algo cada vez más valorado, la posibilidad de emocionarse junto a otros. Y cuando se trata de un Mundial, esa experiencia compartida puede convertir un simple partido en un recuerdo inolvidable.