No es Purmamarca: dónde quedan las salinas rosas "más impactantes" de Argentina. Foto: Xin hua.

Muchas personas creen que para ver salinas es necesario viajar al norte del país o incluso cruzarse de país. Sin embargo, pocos saben que a kilómetros Buenos Aires queda uno de los destinos menos explotados pero más impactantes del paisaje bonaerense: un sitio que parece salido de otro planeta.

Un paisaje completamente blanco, espejos de agua teñidos de rosa y flamencos que completan una postal difícil de creer. Lo más llamativo: no está en otro continente, sino a unas horas de Buenos Aires. El lugar en cuestión son las Salinas Grandes de Hidalgo, ubicadas cerca de la localidad de Macachín, a unos 620 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este salar se destaca por un fenómeno poco común: sectores de agua adquieren un intenso color rosado que contrasta con el blanco de la sal.

La explicación está en la presencia de un microorganismo, la Artemia salina, un pequeño crustáceo que genera esa tonalidad particular. Ese mismo crustáceo es el principal alimento de los flamencos que habitan la zona. De hecho, es el responsable del color rosado de su plumaje, lo que potencia aún más el impacto visual del paisaje.

La combinación de agua rosa, suelo blanco y aves genera una escena casi surrealista, ideal para quienes buscan destinos distintos y contacto con la naturaleza.

Cómo visitar este destino escondido

El acceso a las salinas es relativamente sencillo: se puede llegar en auto y luego recorrer el lugar a pie. La entrada es libre y gratuita, aunque es necesario registrarse al ingresar. Como se trata de una zona productiva en funcionamiento, el acceso puede variar según el día, por lo que se recomienda consultar previamente.

Para llegar a las Salinas Grandes de Hidalgo, ubicadas al este de la provincia de La Pampa, el punto de referencia principal es la localidad de Macachín, situada a unos 10 km del salar. Rutas de acceso en auto Desde Santa Rosa (La Pampa). El trayecto es de aproximadamente 127 km (1h 30min). Se debe tomar la RN 35 hacia el sur, luego la RP 14 y finalmente la RP 1 hacia el este hasta Atreucó/Macachín.

No es Purmamarca: dónde quedan las salinas rosas "más impactantes" de Argentina.

Desde la Ciudad de Buenos Aires: el viaje es de unos 615 km. La ruta recomendada por Google Maps incluye la RN 205 y la RP 65, pasando por localidades como Bolívar y Guaminí, hasta empalmar con la RP 60 y finalmente la RP 1 en La Pampa.