Furor por la playa paradisíaca de Brasil con aguas cristalinas y un bosque virgen: ideal para otoño 2026

Se viene un súper fin de semana XL y los argentinos tendrán la posibilidad de descansar y, en el caso de los más afortunados, de viajar. Este último verano, Brasil fue un destino furor para los visitantes de nuestro país y este pequeño descanso de abril también merece ser vivido en la playa. Uno de los destinos ideales para visitar es Paraty, ya que mezcla no solo mar, también una gran selva con montañas.

Se encuentra dentro del estado de Río de Janeiro en la región de Bahía de Ilha Grande. Tiene una población aproximada de 77 mil habitantes. Los expertos en turismo sostienen que el lugar es un excelente espacio para recorrer, aunque advierten sobre el clima. No solo hay humedad, además, se presentan fuertes precipitaciones durante la mayor parte del año.

Por otro lado, Paraty también posee enormes cascadas, toboganes de agua, pozos naturales y hasta piscinas perfectas para los fanáticos de la natación. Otro punto a favor es que destaca por ser capital del turismo ecológico. Se pueden realizar largas caminatas tanto para niveles intermedios como avanzados. En cualquiera de los casos, se puede ir con un guía especializado. Además, se pueden hacer actividades para conectar con la naturaleza y la historia del lugar.

Los locales, a su vez, recomiendan no perderse los paseos en barco. Uno de ellos y el más grande es conocido como Saveiros: tiene la capacidad de llevar a bordo a más de 70 pasajeros por rutas únicas para tomar postales fotográficas de ensueño.

Cómo llegar a Paraty desde Buenos Aires

Para llegar a Paraty desde Buenos Aires, la forma más práctica es combinar avión y traslado terrestre: primero volar a Río de Janeiro (aproximadamente 3 horas) y desde allí tomar un micro o transfer que recorre la costa hasta Paraty en unas 4 o 5 horas, pasando por paisajes muy lindos; también se puede volar a San Pablo y hacer el mismo tramo en micro o auto (unas 6 horas). También existe una opción más económica: se puede hacer todo en micro desde Buenos Aires, pero es un viaje largo (más de 30 horas) y suele implicar combinaciones en Brasil.