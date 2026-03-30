El boulevard más lindo de la provincia: el pueblito bonaerense que queda a 2 horas de CABA y es perfecto para una escapada

Gahan, un pueblo para una escapada express.

Gahan se consolida como el destino ideal para una escapada express de fin de semana largo, ofreciendo el refugio perfecto para quienes necesitan desconectar del ritmo frenético de la ciudad. Ubicado en el partido de Salto, a unas dos horas de CABA, este pueblo recibe a los visitantes con una paz que se respira en cada esquina.

Uno de sus mayores orgullos es su boulevard, considerado por muchos como uno de los más lindos y cuidados de toda la provincia de Buenos Aires. La historia de esta localidad, que hoy cuenta con unos 1.100 habitantes, está íntimamente ligada al ferrocarril de principios del siglo XX, que funcionaba como el nexo vital con la Capital Federal.

Aunque hace años que el tren de pasajeros y de carga dejó de pasar, la estación permanece como un símbolo del patrimonio local; a pesar de estar sin actividad, se mantiene pintada y conservada, recordando los años en que las vías daban vida al pueblo. Esa mezcla de nostalgia y serenidad es lo que define la identidad de este rincón bonaerense.

Pese a su tamaño, Gahan posee una infraestructura que refleja una comunidad activa y organizada. El pueblo cuenta con instituciones educativas que cubren desde el Jardín de Infantes hasta la Escuela Secundaria, además de una Salita de Primeros Auxilios que recibe profesionales semanalmente para evitar que los vecinos deban trasladarse a la ciudad de Salto, situada a 18 km.

Gahan.

El boulevard de Gahan, lleno de árboles.

Un hito importante para su seguridad fue la fundación de su propio cuerpo de Bomberos Voluntarios el 8 de agosto de 2009, un ejemplo del compromiso de sus residentes. Recorrer sus calles permite observar postales que parecen detenidas en el tiempo, como las mesas y sillas de plástico que los vecinos dejan afuera, confiando en la seguridad y tranquilidad absoluta del entorno.

Para quienes busquen una fecha especial para visitarlo, el 13 de octubre es el día clave, ya que se celebra la fiesta de la Virgen de Fátima, patrona del lugar. Ya sea para participar de sus festividades religiosas o simplemente para caminar por su pintoresca avenida principal, Gahan invita a bajar las revoluciones y disfrutar de la hospitalidad de campo.

Rauch, un pueblo lleno de historia

Situada a 277 kilómetros de la Capital Federal, la ciudad de Rauch se presenta como un destino bonaerense que equilibra el descanso con un valioso patrimonio histórico. Con una población de 15.000 habitantes, esta localidad del centro de la provincia atrae a quienes buscan una escapada de fin de semana enfocada en la tranquilidad y el recorrido arquitectónico.

El acceso al municipio se realiza principalmente a través de las rutas provinciales 30 y 50. En la intersección de ambas vías se encuentra una Isla de Servicios diseñada para la recepción de visitantes, donde se ofrece información estratégica y se exhibe el trabajo de la estructura productiva local.

Este espacio funciona como una vitrina para las pymes de la zona, permitiendo a los viajeros conocer y adquirir artesanías y alimentos regionales. De esta manera, la bienvenida al partido integra la promoción de la identidad económica local con la infraestructura necesaria para el turismo de cercanía.