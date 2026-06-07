Paro universitario: docentes convocan a otra medida de fuerza contra el ajuste de Milei

Los docentes de universidades de todo el país convocaron a un paro nacional para la próxima semana en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de salarios del sector. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió avanzar con la medida de fuerza del martes 16 y al sábado 20 de junio.

El paro llega luego de que trascendiera que hubo una reunión entre rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno habría acercado la propuesta de un incremento cercano al 24% para este año. Desde la Conadu reclamaron formalidad en las negociaciones.

“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del Gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso", advirtió la federación en un comunicado.

Además, la Conadu presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria a la negociación paritaria. “Con este Gobierno, la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Mientras el Gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país”, manifestó la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier.

Además del paro universitario la próxima semana, habrá diferentes acciones junto al Frente Sindical Universitario, como clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras ciudades el 9 de junio. Especialmente el 11 y 16 de junio también habrá movilizaciones en Rosario y hacia el Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación.

A quiénes afecta el paro de docentes universitarios: qué pasará con el segundo cuatrimestre

El paro docente coincide con dos feriados, el del lunes 15 de junio -por el fallecimiento de Miguel de Güemes- y el del 20 -por el Día de la Bandera-, por lo que no habrá actividad académica durante seis días n varias facultades nacionales y cursos de nivel superior de todo el país.

La Conadu Histórica también convocó al paro nacional y advirtió que está en riesgo el inicio del segundo cuatrimestre en caso de que no se cumpla la ley, ni se avance en la convocatoria oficial a paritarias docentes. “La crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”, lamentaron desde el espacio.