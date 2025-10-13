Las pistas que llevaron al hallazgo del presunto cuerpo del chofer del doble femicida

La investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba en el que Pablo Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina (24) y a su exsuegra Mariel Zamudio (50) aún tiene que explicar por qué apareció muerto el chofer de Uber, Martín Sebastián Palacio (49), encargado de trasladar al homicida y a su hijo de cinco años -a quien tenía secuestrado tras matar a la madre- desde la ciudad de Concordia a Santa Fe el pasado martes 7 de octubre. El conductor se encontraba desaparecido desde ese día.

Finalmente y, luego de casi siete días de búsqueda, fuentes policiales confirmaron a El Destape que el cuerpo hallado sería de Palacio, en la ciudad de Concordia. Su muerte también estaría vinculada a Laurta, ya que en el hotel donde se alojó el asesino se encontró la billetera del chofer.

Los hallazgos se dieron en gran parte gracias al análisis de los celulares de Laurta que fueron secuestrados y permitieron dar en detalle con el recorrido que habían hecho la semana pasada cuando salieron hacia Santa Fe.

El recorrido del vehículo Martín Palacio con el doble femicida Pablo Laurta

Luego de asesinar a Giardina y a Zamudio, Laurta se dirigió con su hijo hasta la Terminal de Concordia, en Entre Ríos. Allí, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que Laurta se encontró con Palacio y se subió a su auto Toyota Corolla de color blanco. Según los investigadores, el conductor y el asesino "ya se conocían de antes" o, al menos, parecía que habían viajado juntos en otra oportunidad.

Según informó Infobae, el viaje inició hacia el sur (teniendo en cuenta la Terminal) hasta llegar a la ruta 22. Pero no continuó por ese camino. Minutos más tarde, retomó y giró hacia la autovía 14 con destino a la localidad de Estancia Grande, perteneciente al municipio de Yuquería, todavía en Concordia, Entre Ríos.

En ese punto, el vehículo tomó un camino alternativo de ripio hasta llegar a General Campos y tomar la ruta 18 con dirección, ahora, a Córdoba y no a Santa Fe, donde se suponía que era el destino final. A partir de ese momento, nada de lo que sucedió después quedó registrado. De hecho, se perdió el rastro del automóvil.

La encargada de realizar la denuncia por la desaparición de Palacio fue su hermana. La mujer declaró ante las autoridades policiales que al hombre le habían ofrecido un 1 millón de pesos por hacer este viaje. Ese martes, interesada por cómo le había ido en este recorrido, llamó a su hermano en varias oportunidades, pero jamás le contestó.

La pista de la billetera y la conexión con el doble femicidio

En los días que sucedieron al doble femicidio de Luna y María y a la desaparición del conductor de Uber, Martín Sebastián Palacio, Laurta se habría refugiado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde fue capturado este domingo. Con él, se encontraba su hijo.

Luego de los allanamientos pertinentes en la habitación 209 en la que había permanecido el doble femicida, la policía encontró un pistola bersa calibre 380, municiones y cargadores, una mochila negra con cinco celulares y numerosas tarjetas SIM. También se halló dinero, un disco rígido, un collar de perlas y una mira telescópica.

Pero, además, un elemento crucial que permite vincular aún más al femicida con la muerte de Palacio: la billetera del conductor de Uber, que también fue hallada en esa habitación. Ahora, lo siguiente para los investigadores será determinar el móvil de este supuesto homicidio que se sumaría a los asesinatos de Luna y María.