El doble femicida usaba en Twitter un nombre inspirado en una canción misógina: la historia detrás de Taura Manso

La provincia de Córdoba se estremeció por completo en las últimas horas, debido al doble femicidio de Luna Giardina, una joven de 24 años, y su madre Mariel Zamudio, de 50. El principal acusado del caso es Pablo Laurta, ex pareja de Giardina y padre de su pequeño hijo Pedro, a quien secuestró después de cometer los crímenes a través de un chofer, que, según confirmaron fuentes policiales en las últimas horas a El Destape, hallaron muerto en Concordia.

El hombre, quien fue detenido en Gualeguaychú mientras intentaba huir del país con su hijo, poseía una cuenta de Twitter llamada "Taura Manso", inspirada en el personaje principal de una canción que cometía un femicidio.

El tango "Dicen que dicen" compuesto por Enrique Delfino y Alberto Ballesteros, en el año 1930, cuenta la historia de un hombre apodado "Taura Manso" que, ante el engaño de su pareja, decide terminar con su vida.

"Dicen que dicen, que desde entonces, ardiendo de odio su corazón. El taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo, y cuando quiso, justo el destino que la encontrara, como ahura a vos. Trenzó sus manos en el cogote de aquella perra, como hago yo. Deje vecina, no llame a nadie no tenga miedo, estoy desarmao. Yo sólo quise contarle un cuento pero el encono me ha traicionao. Dicen que dicen, vecina, que era todo ternura la que murió", dice la canción.

Varones Unidos: qué se sabe del grupo misógino al que pertenecía Laurta

La agrupación Varones Unidos, administrada por Pablo Laurta, cuenta con su propia plataforma web homónima y la misma se proponía compartir diferentes notas de interés para sus miembros. Los dos factores comunes que atravesaban todas sus publicaciones son: la victimización masculina y el antifeminismo.

Algunos de los tópicos principales que abarcaban se encuentran: el análisis de casos mediáticos que atacan a figuras como Wanda Nara, la promoción de un servicio de test de paternidad y "tips de seducción" para atraer mujeres por redes sociales, entre otros.

Bajo el título "Consejos para conocer chicas por Instagram", en la plataforma había una nota que "ayudaba a levantarse chicas". En el desarrollo de la publicación se advertía sobre el riesgo de convertirse en un "baboso", "pollerudo" o "simp", que es el término despectivo que se utiliza para llamar a los hombres que buscan complacer a las mujeres.