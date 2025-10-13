Las fotos y videos del biógrafo de Milei con Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio: así se relacionaba con las cabezas de la "batalla cultural"

Impactante: Las fotos y videos del biógrafo de Milei con el acusado de doble femicidio

Pablo Laurta, detenido por el asesinato de su expareja Luna Giardina (24) y su exsuegra Mariel Zamudio (50), aparece en fotos y videos junto a Nicolás Márquez, el biógrafo de Javiera Milei y a Agustín Laje. Las imágenes fueron tomadas en eventos públicos organizados por Laurta en Uruguay, donde Márquez y Laje presentaron sus libros en el Palacio Legislativo en 2016.

Laurta, fundador del grupo “Varones Unidos”, promovía discursos antifeministas, negacionistas y antiderechos desde hace años. En entrevistas y publicaciones, se presentaba como defensor de los “derechos humanos de los hombres” y denunciaba lo que llamaba “ideología de género”. En uno de los videos que se viralizó tras el crimen, se lo ve junto a Márquez en la presentación de El libro negro de la nueva izquierda, donde expone ideas de victimización masculina y rechazo a las políticas de género.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La relación entre Laurta y Márquez no fue circunstancial: el acusado fue uno de los impulsores y organizadores de la visita de los autores al Parlamento uruguayo. Esta conexión evidencia la inserción del presunto femicida en los círculos de la derecha radical de la región, mucho antes de cometer los crímenes.

Impactante: Las fotos y videos del biógrafo de Milei con el acusado de doble femicidio

Organizaciones como Ni Una Menos y el Ministerio de Mujeres de Córdoba señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino de un crimen que se inscribe en un contexto de radicalización ideológica. “Es urgente investigar los entornos discursivos que habilitan estas violencias”, expresaron en comunicados públicos.

Laurta fue detenido en Gualeguaychú tras fugarse con su hijo de 5 años. En el operativo se incautaron armas, dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo. La Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba calificó el hecho como doble femicidio agravado por vínculo y violencia de género.

Quién es Pablo Laurta, el creador de "varones unidos" y acusado del doble femicidio en Córdoba

Laurta es oriundo del barrio Buceo, ciudad de Montevideo, Uruguay y desde el 2010, tenía una empresa junto a otros socios, que se dedicaba a la provisión de servicios de marketing online y contenidos. En su biografía de la red social X (ex Twitter) se presentaba como director de VContenidos, según consignó El País Uruguay. Aseguraba haber estudiado en la Universidad ORT de su país, como así también afirmaba haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).