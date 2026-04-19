Paso a paso para renovar el DNI en 2026 y quiénes deben hacerlo

Desde el 1.º de febrero de 2026, el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte ya están vigentes en Argentina, según dispuso el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esta actualización apunta a modernizar los documentos, adecuándolos a estándares internacionales para minimizar fraudes y facilitar controles de identidad.

El nuevo DNI mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero introduce cambios visibles tanto en el anverso como en el reverso. Entre las innovaciones se destacan elementos gráficos renovados como la escarapela que rodea el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental. Además, suma un holograma transparente actualizado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles para mejorar la seguridad a simple vista.

Estas modificaciones corresponden a las medidas de seguridad de Nivel 1, las que pueden verificarse sin dispositivos especiales. En cambio, las medidas más avanzadas de Nivel 2 y Nivel 3, que requieren tecnología específica, permanecen sin alteraciones. El nuevo diseño fue oficializado mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

El DNI está fabricado en policarbonato con grabado láser y cuenta con un chip que incorpora información biométrica. Esto dificulta la falsificación y mejora la protección de los datos personales, cumpliendo con los requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que también beneficia la validez internacional del documento.

Quienes ya tengan el DNI o pasaporte vigente no deberán renovarlos inmediatamente, ya que el nuevo modelo no invalida automáticamente a los anteriores. Sin embargo, existen casos puntuales en los que la actualización será obligatoria, aunque el Gobierno no detalló públicamente cuáles son esos casos específicos.

Paso a paso para actualizar el DNI

Para tramitar el nuevo DNI, los valores se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según cada situación particular. Además, los documentos para personas extranjeras conservarán su formato, incorporando datos relacionados con la naturalización o residencia. Por su parte, los excombatientes de Malvinas seguirán teniendo la leyenda identificatoria correspondiente.

Para tramitar el nuevo modelo, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.

Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.

Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

El DNI está fabricado en policarbonato con grabado láser y cuenta con un chip que incorpora información biométrica.

Los valores para tramitar en el nuevo DNI se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según los casos:

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo

Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 10.000

Actualización de 5/8 años: $ 10.000

Actualización de 14 años: $ 10.000

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 10.000