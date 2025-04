Quién es Mariano Perroni, el jefe de los enfermeros de Maradona que enfrenta el juicio por su muerte

Mariano Perroni, el coordinador de los enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona.

Mariano Perroni, el coordinador de los enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria, es uno de los ocho imputados en el juicio que se desarrolla en el Tribunal de San Isidro por la muerte del astro del fútbol. Si bien fue acusado por su presunto rol en la atención médica, el profesional de la salud asegura que nunca conoció al exfutbolista y que desconoce los motivos por los cuales se lo imputa.

"No sé por qué me imputan"

En una entrevista reciente, Perroni insistió que no entiende "el nivel de la acusación, ni de la condena, ni de los puntos en particular de los cuales me acusan". "No conocí a Maradona, ni antes de que esté en los cuidados domiciliarios, ni durante. Nunca ingresé al domicilio", sostuvo. Esta afirmación refuerza su defensa de que su responsabilidad era meramente organizativa dentro del equipo de enfermeros.

Él era el coordinador de los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, quienes sí prestaban atención directa en el domicilio del campeón del mundo. Su función era garantizar que cumplieran con los turnos asignados y que no quedara ningún momento sin cobertura médica.

Sin embargo, según explicó, no existía una indicación específica de control de signos vitales: “Ellos cumplieron los pedidos de las médicas, que era que Maradona tome la medicación en horario, no se automedique, y si tenía requerimiento de alcohol, avisarle a la psiquiatra. No había indicación de control de signos vitales, los cuales se tomaban solo cuando se podían”.

Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Al ser consultado sobre un intento de asistir al paciente en una situación puntual, contó: “La única vez que yo quise ingresar fue porque había vomitado, creo que eran camarones a la provenzal. Ofrecí llevar un médico para que no entrara una ambulancia, por el impacto mediático. Igual se desestimó mi ofrecimiento”.

Respecto a otros profesionales imputados, Perroni detalló que no tuvo vínculo directo con el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, ni con el psicólogo Carlos Díaz. A Nancy Forlini, médica de la obra social, dijo conocer solo por jerarquía institucional. Con el médico Pedro Di Spagna solo se comunicó por teléfono en una ocasión.

“No conocí a Matías Morla, ni a las hijas, tampoco a las ex parejas. No hablé ni por celular, ni tampoco me las crucé”, remarcó.

El juicio por la muerte de Diego Maradona

Perroni forma parte del grupo de imputados en el juicio por la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. La causa investiga presunta negligencia médica y busca determinar si hubo abandono de persona o mala praxis en la atención del exjugador durante su internación domiciliaria.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el coordinador de enfermeros sostiene que su participación en los hechos fue limitada y que su inclusión en la causa carece de fundamentos sólidos: “No entiendo cómo los fiscales llegan a este nivel de acusación con cosas que dicen que hice, las cuales no son ciertas”.