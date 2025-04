Quién es Carlos Díaz, el psicólogo de Maradona que enfrenta el juicio por su muerte

Carlos Díaz fue psicólogo de Diego Maradona al momento de su fallecimiento.

La muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, dejó una estela de interrogantes que aún no se disipan. Uno de los más sensibles es el relacionado con su salud en los últimos días de vida. En el centro de esa trama aparece Carlos Díaz, psicólogo especializado en adicciones, hoy imputado en el juicio por la muerte del ídolo.

Díaz fue el último terapeuta que vio con vida al astro futbolístico y forma parte del grupo de profesionales que, según la fiscalía, integraron un “plan criminal” negligente. Junto a él, están en el banquillo Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del Diez, y Agustina Cosachov, su psiquiatra, entre otros. Los investigadores creen que fueron quienes tomaban decisiones clave durante la internación domiciliaria en la casa de Tigre.

¿Quién es Carlos Díaz?

Carlos Díaz es licenciado en Psicología, docente universitario, Máster en Drogadependencias (Universidad del Salvador) y Máster en Terapia Cognitiva Conductual (ISEP de Barcelona). Integra el Centro Argentino de Adicciones y cuenta con amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con patologías mentales complejas.

Además de su formación académica, Díaz se dio a conocer por su trabajo con personas con adicciones severas. Había desarrollado programas de asistencia terapéutica para deportistas y personalidades públicas, en los que combinaba un enfoque clínico con contención emocional. Su perfil lo posicionaba como una figura apta para lidiar con casos de alta exposición y complejidad como el de Maradona.

Carlos Díaz, psicólogo de Diego Maradona.

Fue convocado el 26 de octubre de 2020 para evaluar el estado anímico de Maradona, justo antes de su cumpleaños, por signos de depresión. Generó un vínculo estrecho y de confianza con el exfutbolista, quien históricamente se mostró reticente a tratarse con profesionales de salud mental. Su principal objetivo era lograr la abstinencia completa, algo que, según su entorno, estaba funcionando: en las semanas previas a su muerte, no había consumido alcohol ni drogas. Esto fue confirmado en la autopsia y los exámenes toxicológicos.

La polémica y el juicio por Diego Maradona

A pesar del corto período de seguimiento —menos de un mes—, Díaz fue incluido en el proceso judicial que investiga posibles responsabilidades en la muerte del ídolo. Su abogado, Diego Olmedo, asegura que el psicólogo no tenía relación con el resto del equipo médico, no organizó ninguna estrategia conjunta y no lo visitaba a diario, como para formar parte de un supuesto “plan criminal”.

Además, el abogado defensor resaltó que Maradona falleció sin rastros de sustancias en su cuerpo, lo que indicaría un efecto positivo del trabajo de Díaz. “¿Quién va al psicólogo todos los días?”, cuestionó el letrado.

Por ahora, el juicio sigue su curso, y Díaz permanece a la espera de que la Justicia determine su responsabilidad o lo exonere.