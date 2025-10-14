Este domingo 19 de octubre de 2025 se celebra el Día de la Madre en Argentina y existen ocho restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires con menús imperdibles para esta fecha tan especial. Si estabas pensando en hacer un paseo en familia, esta puede ser una gran ocasión.

En el barrio porteño de Palermo, se destacan el Restaurant Museo Evita, Carmen, L'Adesso y Hierro Bodegón. En Recoleta, una gran opción es Rufino, mientras que en Colegiales se encuentra Ostende, en Costanera Norte Enero Restaurant, y en Villa Luro Puchero. Todos estos ofrecen menús variados para disfrutar en familia.

8 restaurantes de Buenos Aires para ir en el Día de la Madre

1. Restaurant Museo Evita (Palermo)

En una elegante casona de principios del siglo XX, donde hoy funciona el Museo Evita, se encuentra este restaurante con jardín al aire libre que es un verdadero oasis en pleno Palermo. El Restaurant Museo Evita, abierto para desayuno, almuerzo, merienda o cena, combina lo mejor de la tradición porteña, española e italiana, con platos caseros, opciones para celíacos y una pastelería ideal para compartir en familia e invita a celebrar el Día de la Madre con una experiencia entre historia, naturaleza y buena cocina.

Menú del Día de la Madre

Entrada

Croquetas de papa, puerro y queso pategrás

Principal (uno a elección)

Sorrentinos de hongos con crema de espinaca y panceta, ojo de bife con vegetales de estación

Lenguado servido con una crema de morrón, papines, tomates cherry y un mix verde

Postre

Pavlova, crema fresca de menta y lima con frutas de estación, chocolate y praliné

Bebida

Agua sin gas o con gas, limonada (menta y jengibre) o gaseosa

Brindis de cortesía (copa de espumante de la bodega Salentein)

Precio por persona: $55.000.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

Instagram: @museoevitarestaurant

2. Carmen (Palermo)

El domingo 19 de octubre, Carmen, el restaurante y pastificio de Palermo que combina el arte de las pastas con el fuego, celebra el Día de la Madre con un menú especial para dos personas, creado en colaboración con Tilia, la reconocida bodega argentina. Una propuesta pensada para disfrutar en compañía, donde cada paso del almuerzo encuentra su maridaje perfecto en los vinos Tilia Chenin o Malbec, incluidos en la experiencia.

Menú del Día de la Madre

Entrada (para dos personas)

Croquetas de hongos ahumados con salsa sweet chilli

Burrata y mix de verdes

Principal (para dos personas)

Ojo de bife al Kamado con demiglace y Tagliatelle con manteca de azafrán

Cappelletti de remolacha al rescoldo, esferificación de lima, pangrattato y manteca cítrica

Postre

Tiramisú

Bebida

Una botella de Tilia Chenin o Malbec cada dos personas y servicio de agua filtrada ilimitada

Valor por persona: $45.000 (Incluye servicio de mesa y panera ilimitada)

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Instagram: @carmen.pasta

3. L'Adesso (Palermo)

El domingo 19 de octubre L´adesso celebra el Día de la Madre con una propuesta pensada para compartir sabores italianos y homenajear a todas las mamás. En el restaurante del chef Leonardo Fumarola, la jornada invita a disfrutar de tres platos especialmente creados para la ocasión: Cannelloni di Mamma Anna rellenos de carne, Tagliatelle con albóndigas y tomate San Marzano y Gnocchetti sardi con langostinos, espárragos y burrata, cada uno a $23.000.

El ambiente es cálido y elegante, donde la tradición italiana se vive en cada detalle. Como detalle de bienvenida, cada comensal recibirá el cóctel “Auguri Mamma!”, una cortesía de la casa inspirada en el clásico dúo frutillas y crema (fragole e panna), creado para brindar por ellas y comenzar el almuerzo con un toque festivo y delicado. Con su cocina artesanal, sus pastas frescas elaboradas a diario y el sello personal de Fumarola, L´adesso propone celebrar este día especial con auténtico sabor italiano y el espíritu familiar que define su mesa.

Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo.

Instagram: @ladesso_ristorante

4. Hierro Bodegón (Palermo Hollywood)

En Palermo Hollywood, el nuevo Hierro Bodegón celebra el Día de la Madre con un menú especial de tres pasos con platos emblemáticos de la casa, para compartir y brindar en familia. Fiel a su estilo neofolk, el restaurante reinterpreta el clásico bodegón porteño desde una mirada contemporánea, a través de una cocina popular aggiornada, un ambiente moderno y canchero, y una barra que invita a prolongar la sobremesa.

Menú del Día de la Madre

Entrada (a elección)

Arancini veggie, hongos de pino y alioli de jalapeños

Salchicha parrillera y pan de masa madre

Tortilla de papa y alioli de ajos asados

Principal (a elección)

Milanesas de lomo Cobre (versión clásica, napolitana o fugazzeta)

Tabla de Carnes (Ojo de Bife y Bife de Chorizo con hueso)

Acompañamientos (a elección)

Puré de papa rústico

Verdes Orgánicos y queso parmesano

Mix de tomates de huerta

Postre

Flan de dulce de leche

Bebida

Vinos Saint Felicien Fumé Blanc o Malbec (1 botella cada 2 personas)

Incluye bebidas sin alcohol

Precio por persona: $55.000

Reservas vía: https://hierrobodegon.meitre.com/

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

Instagram: @hierrobodegon

5. Rufino (Recoleta)

El domingo 19 de octubre Rufino abrirá sus puertas de manera excepcional al mediodía para celebrar el Día de la Madre en familia. La moderna parrilla ubicada en el subsuelo del hotel Mío Buenos Aires invita a disfrutar un almuerzo en dos turnos, a las 12.30 y 14 h, pensado para compartir con los más íntimos, donde la cocina del chef Jerónimo Bichi fusiona lo mejor de la tradición argentina con técnicas actuales y una cuidada presentación.

Restaurantes de Buenos Aires para ir en el Día de la Madre.

En el menú se destacan cortes de carne de pastura provistos por Muge y Entre Todos, como T-Bone, ojo de bife con hueso, costillas del centro y entraña entera, junto a achuras premium, clásicas empanadas y vegetales de estación asados, todo pensado para maridar con sus más de 40 vinos federales seleccionados. Una experiencia que combina sabor, elegancia y hospitalidad en el corazón de Recoleta, ideal para homenajear a mamá con el auténtico espíritu porteño.

Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

Instagram: @rufinoarg

6. Ostende (Colegiales)

Para celebrar el Día de la Madre, el próximo domingo Ostende presentará una propuesta culinaria especial fuera de carta, pensada para satisfacer todos los gustos. El bodegón vintage de Colegiales ofrecerá fucciles al fierrito caseros acompañados de una sabrosa salsa de albóndigas, también preparadas artesanalmente, y un delicado aceite de albahaca.

Para quienes prefieran una alternativa vegetariana, habrá albóndigas de lentejas. Ambas versiones estarán disponibles tanto para compartir como en porción individual, adaptándose así a las preferencias de cada madre en esta fecha tan especial. Una opción para crear nuevos recuerdos, en un ambiente que celebra el encuentro y la nostalgia.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Instagram: @ostende_ba

7. Enero Restaurant (Costanera Norte)

Menú del Día de la Madre

El Día de la Madre, Enero Restaurant, ubicado en la pintoresca Costanera Norte, invita a celebrar con un exclusivo menú de pasos diseñado para la ocasión. Por un valor de $49 000 por persona, se podrá disfrutar de una experiencia culinaria que incluye entradas y plato principal a elección, además de un delicioso postre.

Para maridar esta propuesta habrá vinos Salentein Numina Malbec y Chardonnay a precios promocionales: $7.500 la copa y $28.000 la botella. También, se podrá brindar con un espumante Salentein Doux por $30.000. La propuesta estará disponible durante todo el día.

Menú del Día de la Madre

Entrada (una a elección)

Burratina crujiente con pesto siciliano y albahaca fresca

Remolacha asada con hummus, emulsión de palta y gravlax de trucha

Principal (uno a elección)

Vacío al horno de barro con cremoso de papa y demi glace

Ravioles de espinaca y ricota con ragout de hongos

Postre

Semifreddo de chocolate y frutos rojos

Precio por persona: $49.000

Para asistir, comunicarse al número de WhatsApp +54 9 11 2516-2111 o por maitre para reservar y recibir información sobre cómo ingresar y vivir una celebración inolvidable.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

Instagram: @enerocostanera

8. Puchero (Villa Luro)

En el corazón de Villa Luro, Puchero celebra el Día de la Madre fiel a su estilo de cantina moderna porteña, con una propuesta casera y emotiva, pensada para compartir en familia. Ese mediodía no habrá carta sino dos menús especiales: uno para adultos y otro llamado Purretes, diseñado para los más chicos.

Menú del Día de la Madre

Entrada (a elección)

Empanada

Buñuelo de espinaca

Principal (a elección)

Bondiola braseada a la mostaza con puré de boniato

Lomo al malbec con cremoso de papa

Sorrentinos de asado o de boniato

Pollo al verdeo con papas fritas

Postre (a elección)

Affogato de pistacho

Flan mixto

Dos bochas de helado

Bebida

Una bebida sin alcohol

Una copa de vino Salentein

Brindis de cortesía

Valor por persona: $60.000

Menú del Día de la Madre (Purretes, menú infantil)

Principal (a elección)

Milanesa de peceto con papas fritas

Tallarines con salsa fileto o crema

Postre

Helado

Bebida

Una bebida sin alcohol

Valor por niño (menores de 12 años): $30.000

Se sugiere reservar por Whatsapp: +54 9 11 3489 1609.

Dirección: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

Instagram: @puchero.ba