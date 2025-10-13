COTO presenta su colección primavera-verano con prendas cómodas, modernas y accesibles para celebrar el Día de la Madre.

Se acerca el Día de la Madre y COTO presenta una propuesta integral para homenajear a todas las mamás con regalos pensados para cada estilo. En las tiendas físicas y en su plataforma Coto Digital, los clientes pueden acceder a una amplia variedad de opciones que incluyen moda, tecnología, productos de belleza, bicicletas y mucho más .

Entre los destacados, sobresale la nueva colección de indumentaria primavera-verano, que ofrece prendas cómodas y versátiles para el día a día, básicos ideales para armar distintos looks, accesorios que completan cada outfit y diseños inspirados en las tendencias actuales. Con variedad de talles, calidad y precios accesibles, COTO se consolida como una excelente alternativa para encontrar el regalo perfecto .

Del viernes 10 al jueves 16 de octubre, tanto en tiendas COTO como en Coto Digital, se podrán aprovechar promociones y descuentos especiales para celebrar esta fecha tan especial:

👗 30% de descuento en un pago en indumentaria de mujer.

⚡ Hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 25% de descuento en un pago con Comunidad COTO en productos seleccionados de electrodomésticos.

🚴‍♀️ 12 cuotas sin interés o hasta 35% de descuento con Comunidad COTO en bicicletas SPX seleccionadas.

📚 30% de descuento en productos seleccionados de librería .

Con esta propuesta, COTO combina moda, tecnología y beneficios exclusivos para que cada cliente encuentre el regalo ideal para mamá y disfrute de una experiencia de compra completa, en tienda o desde la comodidad del hogar.

Encontrá el regalo ideal para mamá en COTO y descubrí todas las promociones en Coto Digital.