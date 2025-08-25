Menú por pasos de cocina asiática en un famoso restaurante de Buenos Aires junto a los chefs de Tony Wu y Coni Borras

El restaurante Madre Rojas de Villa Crespo se convierte en sede de una experiencia única de fusión entre la cocina argentina y asiática

La fusión entre la tradición local y la comida asiática llega a Buenos Aires con una propuesta que combina innovación, creatividad y sabores intensos. Un evento gastronómico de edición limitada reunirá a destacados chefs en un restaurante reconocido, donde la experiencia girará en torno a un exclusivo menú por pasos acompañado de vinos nacionales cuidadosamente seleccionados.

Un encuentro entre tradición argentina y cocina asiática

El martes 26 de agosto, el restaurante Madre Rojas, ubicado en Villa Crespo y conocido por su homenaje a la carne y al vino argentino bajo la dirección del chef y sommelier Juan Ignacio Barcos, será escenario de una noche especial. Allí, los chefs José Delgado y Thomas Nguyen, referentes del restaurante Tony Wu, presentarán junto a la pastelera Coni Borras un recorrido gastronómico único.

La cita contará con dos turnos, a las 20 y a las 22 horas, con cupos limitados y reservas a través de Meitre. La velada está pensada para quienes buscan experimentar la gastronomía desde una mirada innovadora, donde los sabores asiáticos se entrelazan con productos de alta calidad y técnicas contemporáneas.

Un menú por pasos con sabores de Asia

La propuesta se compone de cuatro instancias que permiten recorrer diferentes tradiciones culinarias de Asia. En el primer paso, se servirá un churro chino acompañado de leber e ikura, combinación que inaugura el juego de texturas y contrastes que marcará la noche.

El segundo paso incluye preparaciones emblemáticas como el sashimi de wagyu, la sopa Tom Kha Tha Le con notas de coco y galangal, lengua curada con mayonesa japonesa kewpie y mostaza, además de los Xia Long Bao, dumplings caldosos rellenos de carne y jengibre.

Una cita de cupos limitados que promete marcar un hito en la gastronomía porteña con creatividad y tradición en equilibrio

El tercer paso está centrado en la intensidad de los sabores tailandeses y vietnamitas: costilla Khao Soi asada en salsa de curry, salchicha Sai Ua, papas fritas en grasa wagyu, pickles vietnamitas, ensaladas frescas y sticky rice como acompañamiento. Una serie de platos pensados para reflejar la diversidad de la comida asiática en toda su amplitud.

Finalmente, el cuarto paso estará a cargo de la pastelera Coni Borras, quien cerrará la experiencia con un postre diseñado especialmente para esta edición.

Maridajes con vinos argentinos

Además de la propuesta gastronómica, el evento ofrecerá una cuidada selección de vinos de distintas regiones del país. El objetivo es lograr un diálogo entre la gastronomía asiática y la riqueza vitivinícola nacional, explorando nuevas formas de maridaje que acompañen y potencien cada uno de los pasos.

Esta fusión entre el estilo argentino y la innovación oriental busca demostrar que el vino local puede ser un aliado ideal para platos con especias, fermentados y salsas intensas.

Una cita única en Buenos Aires

La experiencia en Madre Rojas marca un hito en la escena gastronómica porteña al reunir la impronta local con la creatividad de Tony Wu y el sello personal de Coni Borras en el cierre dulce. La combinación de técnicas, ingredientes y estilos promete un recorrido que refleja lo mejor de la gastronomía contemporánea, reafirmando el atractivo de los menú por pasos como formato de degustación.