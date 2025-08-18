Día del Pinot Noir: los mejores lugares para tomar este vino en Buenos Aires.

Cada 18 de agosto se celebra el Día del Pinot Noir, una fecha dedicada a una de las cepas más elegantes y complejas de la vitivinicultura. Este vino, originario de la región de Borgoña en Francia, se caracteriza por su delicadeza, sus notas frutales y su versatilidad a la hora de maridar con distintos platos. En Argentina, y particularmente en Buenos Aires, el Pinot Noir gana cada vez más protagonismo, convirtiéndose en una opción preferida para quienes buscan sabores refinados y diferentes a los tintos más tradicionales como el Malbec o el Cabernet Sauvignon.

Si te preguntás dónde probar un buen Pinot Noir en Buenos Aires durante su día, la ciudad ofrece múltiples propuestas que van desde vinotecas especializadas hasta bares de vinos y restaurantes con cartas exclusivas. A continuación vas a encontrar un recorrido por los mejores lugares para disfrutar de esta cepa el 18 de agosto.

Los mejores lugares para tomar Pinot Noir en su día

L’ATELIER BISTRÓ

En el corazón de Martínez, L’Atelier Bistró, el espacio de impronta francesa comandado por los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, rinde culto al Pinot Noir con una cuidada selección de diez etiquetas que reflejan la diversidad de este varietal. Entre ellas brillan exponentes mendocinos como Montfleury, Bressia Piel Negra, Luca, Domaine Nico, DV Catena de Bodega Catena Zapata y el exclusivo El Barroco, los patagónicos Barda y Chacra 55 de Bodega Chacra y La Voja de Dominio de Freneza, y el refinado Montes Alpha de bodega Montes (Chile), con valores que van de $22 000 a $150 000 por botella.

L’Atelier Bistró rinde culto al Pinot Noir con una cuidada selección de diez etiquetas.

Para celebrar su semana, del lunes 18 al sábado 23 de agosto ofrecerán un menú de tres pasos, acompañado por una botella de Montfleury cada dos personas, agua, café Nespresso y un 10% de descuento abonando en efectivo, a un valor de $55 000 por comensal. Una experiencia donde el maridaje perfecto se vive en cada detalle, desde la entrada de brie caliente hasta el postre de crepes Suzette.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Instagram: @bistrolatelier

HIERRO

En Hierro, el ritual del fuego se acompaña con una cuidada selección de Pinot Noir que realza la experiencia en sus locales de Palermo y Nordelta. Su carta de alta gama incluye cuatro etiquetas destacadas que rinden homenaje a esta popular cepa: desde Valle de Uco, Single Vineyard y Salentein Reserva, de bodega Salentein, y DV Catena, de Bodega Catena Zapata, mientras que Winemaker Series, de Falasco, se luce como alternativa proveniente de la región mendocina de Maipú.

Hierro ofrece una carta de alta gama, en la que se destaca el Pinot Noir.

Estos vinos argentinos encuentran el maridaje ideal en cortes como el asado, lomo, T-Bone, entrada u ojo de bife, y en platos más elaborados, como los ravioles de cordero ahumado con crema de hongos de pino y almendras. Una propuesta pensada para que la intensidad del fuego y la elegancia del Pinot Noir se encuentren en cada bocado.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Instagram: @hierronordelta; @hierro.palermo

MAGO

En Mago Parrilla de Mercado, la sommelier Marcela Rienzo ha tejido una oda líquida al paisaje vitivinícola argentino. Su selección de Pinot Noir es un viaje que invita al comensal a perderse en cada copa. Desde Neuquén, el Contraflor Pinot Noir de Familia Aicardi se presenta como un vino joven, sin paso por barrica, que exhala aromas de frutilla silvestre, frambuesa madura y pétalos de rosa recién cortados. El Salentein Reserva Pinot Noir, nacido en el corazón del Valle de Uco, ofrece una expresión más voluptuosa: cerezas negras, vainilla envolvente y taninos sedosos que se deslizan como seda sobre la lengua.

Mago ofrece una delicada curaduría de vinos a cargo de la sommelier Marcela Rienzo.

Chapadmalal aporta su susurro marítimo con el Costa & Pampa Pinot Noir, donde los frutos rojos se entrelazan con especias suaves y una textura cremosa. Desde la Patagonia, el Mara Pinot Noir de Wine is Art aporta un perfil sedoso y producción limitada, mientras el Colección Rutini Pinot Noir, de Altamira, aporta sofisticación. Cada etiqueta, única y versátil, marida la oferta gastronómica de Mago, pero especialmente con platos que llevan hongos, como su pamplona de ojo de bife rellena con hongos a la parrilla.

Dirección: esquina de Monroe y Montañeses, Belgrano.

Instagram: @magoparrilla

ÁNCORA

La oferta de vinos, curados especialmente por el sommelier Aldo Graziani, es una de las joyitas de Áncora. Cada etiqueta ha sido elegida para disfrutar con cada plato. Aunque la carta no se desborda en Pinot Noir, las botellas que la habitan son únicas, poco comunes y con mucho carácter.

En Áncora cada etiqueta ha sido elegida para disfrutar con cada plato.

El Antro Pinot Noir, nacido en los suelos elevados de Los Árboles, Tunuyán, y fermentado en piletas de concreto con levaduras indígenas, sin artificios ni máscaras, revela la esencia desnuda del terroir: aromas etéreos, textura de terciopelo y una acidez que danza en el paladar. A su lado, el Artesano Pinot Noir de Manos Negras, extraído de un parral antiguo en San José, Valle de Uco, se presenta como un vino con notas de cereza fresca. Ambas opciones son ideales para maridar con las preparaciones, o bien para degustar como una antesala al principal.

Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Instagram: @ancora_ba

PIZZA CERO

En Pizza Cero, el Pinot Noir es protagonista de la nueva carta de vinos gracias a su elegancia, frescura y taninos suaves, perfectos para acompañar pizzas de ingredientes delicados o sabores sutiles. La sommelier Silvina Jaime seleccionó etiquetas que reflejan lo mejor de esta cepa: de Mendoza, Manifiestos (Bodega Michelini) y Flora (Zaha Wines); de la Patagonia, Manos Negras y Correntoso, que transmiten la tipicidad neuquina, y de Ernesto Catena Vineyards, los refinados Padrillos y Mara.

Pizza Cero se suma a las celebraciones del Día del Pinot Noir.

Todas estas opciones se pueden descubrir en la cava del restaurante, que reúne más de 150 etiquetas, en un ambiente íntimo con una mesa alta pensada para catas y degustaciones personalizadas. Allí, cada vino se marida con una pizza especialmente elegida para potenciar sus matices, logrando una experiencia que combina la tradición pizzera con la sofisticación del mundo del vino.

Dirección: Av. del Libertador 1800, Recoleta.

Instagram: @pizzacero

CHOCHO SUSHI

En Chocho Sushi, la propuesta de sushi de autor se vive desde la barra, donde cada pieza se prepara al momento con la pesca más fresca del día. Para realzar esta experiencia, la sommelier Carla Boraccio ha diseñado una carta de vinos que se conjuga de forma precisa con los sabores del menú.

Chocho Sushi realza la experiencia del sushi con una copa de vino.

Entre sus selecciones destaca una interesante trilogía de Pinot Noir: el Caelum Gran Reserva Pinot Noir de Bodega Caelum, de perfil elegante y acidez equilibrada; el Primogénito Pinot Noir de Bodega Patritti, originario de la Patagonia y con notas terrosas y de frutos rojos especiados, y el Partida Única Pinot Noir de Bodega Arístides, con matices frescos de frutilla. Estas etiquetas encuentran maridajes adecuados, por ejemplo, en el nigiri de trucha patagónica curada en miso con ralladura de naranja, o los tiraditos de lisa acompañados de emulsión de sésamo tostado y cebolla morada encurtida.

Dirección: Carlos Pellegrini 1179, Retiro.

Instagram: @chocho_sushi

TANTA

Tanta, el restaurante del reconocido chef peruano Gastón Acurio, rinde homenaje a la cocina criolla peruana con un estilo contemporáneo, en platos abundantes y llenos de carácter. En su carta de vinos, la variedad Pinot Noir ocupa un espacio privilegiado, con etiquetas nacionales destacadas. Entre ellas se encuentran vinos de bodegas como Santa Julia, Escorihuela Gascón, Salentein, Catena Zapata, Luigi Bosca y Terrazas de los Andes. Estas opciones se recomiendan para maridar con propuestas como los Montaditos de Langostinos Mar y Tierra, servidos en pan de campo con champiñones salteados y una salsa de ajillo.

En Tanta el Pinot Noir ocupa un lugar privilegiado.