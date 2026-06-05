Una despedida: el Indio vence al tiempo

Tenía 15 años la primera vez que oí hablar de Los Redondos, o mejor, de los “Redonditos de Ricota”. Me pareció un nombre horrible para una banda, no lo veía entre los logos de Deep Purple o Led Zeppelin que dibujaba en mi carpeta, no se lo podía asociar al algo sexy como la boca de los Rolling o volado como los discos de Spinetta que adoraba. Ya no era época de rock sinfónico, pero para mi melancolía Escalera al cielo era como un alimento, creo que no encontré nada mejor hasta que descubrí a Nick Cave; faltaba mucho para eso.

Me tuve que escapar para ir a verlos, la fealdad del nombre había quedado detrás de la invitación del chico que me gustaba, uno de pelo largo y lacio de pantalones siempre rotos. No sé en qué lugar fue el recital, recuerdo una escalera oscura, un olor a faso que volteaba y un tipo loco que recitaba o berreaba algo en el escenario antes de la música.

Me encandiló, antes de que terminen los ’80 estaría trabajando con él: era Enrique Symms. Pero todavía la dictadura no parecía en peligro y sabía que te llevaban en cana por ser menor y estar en la calle después de las 10 de la noche. Recé en todos los idiomas para que no sucediera mientras miraba el pelo del chico que me gustaba sacudirse con los temas que serían la banda de música de tantas revueltas.

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¿Cómo puede la música devolverte un poder que ni siquiera sabías que habías tenido? Cuando escucho a Los Redondos, aunque ahora no sea mi música favorita, veo chicos y chicas con los brazos abiertos, coreando al cielo los estribillos, abrazándose de a muchos porque todo parece posible, la revolución parecía posible cuando Oktubre se metió en nuestras vidas y la democracia todavía no había sufrido su primera sublevación militar para forzar la impunidad del terrorismo de Estado. Ya entonces me gustaba más The Cure que Los Redondos, pero había algo que los raros peinados nuevos no iban a lograr nunca. Esa comunidad de música y de sueños rotos pero nunca imposibles, de pibes y pibas que suspendíamos la incertidumbre del mundo y la que nos generaban sus letras para dejarnos llevar por la poesía, para quedarnos con la belleza y el misterio de las palabras a las que cada quien, entre pitada y pitada, le inventaba su propio sentido para que se esfume después entre volutas de humo.

"La muerte del Indio es la muerte de mi juventud", dijo una amiga esta mañana mientras moqueábamos escuchando "La hija del fletero" –“dos que se quieren se dicen cualquier cosa, ay si pudieras recordar sin rencor”–. Ya no nos quedaba tanta, hermana, pensé mientras se me venían encima los años ricoteros todos juntos, la birra a un peso de los últimos noventas, los escraches de H.I.J.O.S. que después de señalar las casas de los genocidas sueltos terminaban en fiesta callejera bailando “El infierno está encantador”... Y era encantador porque estábamos juntes, en una, luchando, de regreso a Oktubre, siempre octubre pero con los estandartes que nos habíamos inventado para jaquear a la impunidad por la desaparición y la tortura de nuestros padres y madres; los viajes eternos con mi hija que ahora tiene 37 entre Moreno y Buenos Aires cantando "La Bestia Pop", la fiesta de egresados de séptimo de mi hijo menor en la que padres y madres tomaron la pista para pogear como adolescentes sobre el borde de la pandemia.

Ya no soy tan ricotera -ni un poquito- pero hoy no hay fisuras, hoy no me pierdo por nada del mundo ser parte de esa comunidad que armaba el Indio –siempre del lado del bien– pidiéndole al público que si tenían dudas sobre su identidad vayan a Abuelas, hablando contra los femicidios cuando mataron a Micaela García, pronunciándose contra el encarcelamiento de Cristina, contando de qué se trata la cárcel en “Todo preso es político”, dándole una mística a las juventudes rotas de los barrios que son capaces de dejar cualquier cosa con tal de juntar dos mangos e ir a velo a dónde sea.

¿Cuántos duelos vamos a aguantar en estos años sombríos en que la fiesta colectiva está jaqueada por unos neofascistas en el poder? “La vida entre algodones se arruina, la vida tiene que estar expuesta a la vida aunque desgraciadamente en este tiempo eso sea un riesgo”, decía el Indio. No hablaba de esta época, se lo ve joven en el video, pero sus palabras, como sus canciones, son cómo el amor, la lucha y la poesía: vencen al tiempo. Y a la muerte.