Furor por las freidoras de aire "regaladas" en supermercados con 50% de descuento

Las freidoras de aire son electrodomésticos de cocina que se volvieron muy populares en los últimos años. Utilizan la circulación de aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos, logrando una textura crujiente similar a la de los alimentos fritos, pero con una cantidad significativamente menor de aceite. Esta semana, varios supermercados lanzaron importantes ofertas con hasta 50% de descuento, en este tipo de productos para el hogar.
Puntualmente, los supermercados ChangoMás y Carrefour lanzaron interesantes ofertas en airfryers, con rebajas de hasta la mitad de su precio. En algunos casos, según el artículo, el banco y el comercio elegido, se puede financiar con tarjeta de crédito en cuotas sin interés. A continuación repasamos algunas de promociones en las mencionadas cadenas.
Ofertas de freidoras de aire en ChangoMás
- Freidora de Aire Atma Digital 6 L Fr246awp Blanco – 29% DTO – $99.999 – (Precio regular: $139.999)
- Freidora de Aire Atma 1750w 8 L Fr248ap Negro – 10% DTO – $139.499 – (Precio regular: $154.999)
- Freidora de Aire Maverick 12 L 1800w Hom0305 – 33% DTO – $167.999 – (Precio regular: $249.999)
- Freidora de Aire Electrolux Eaf90 Horno Digital 12 Lts Negro – 44% DTO – $279.999 – (Precio regular: $499.999)
- Freidora de Aire Axel 5 L – 40% DTO – $89.999 – (Precio regular: $149.999)
- Freidora de Aire Maverick 4 L 1400w Negro Hom0303 – 22% DTO – $73.999 – (Precio regular: $95.199)
- Freidora de Aire Peugeot 12 L Pn Eo251 Poitiers – 20% DTO – $199.999 – (Precio regular: $249.999)
- Freidora de Aire Suono 3,2 L Hog0151 Negro – 15% DTO – $59.499 – (Precio regular: $69.999)
- Freidora de Aire Electrolux Eaf50 5 L Negro – 56% DTO – $129.999 – (Precio regular: $298.399)
- Freidora de Aire Axel 9 L AL9001 Negro – 20% DTO – $143.999 – (Precio regular: $179.999)
- Freidora de Aire Peugeot 10 L Pn Eo253 Tours – 10% DTO – $269.999 – (Precio regular: $299.999)
Ofertas de freidoras de aire en Carrefour
- Freidora sin aceite Mandine 5L MAF1800 – 40% DTO – $99.000 – (Precio regular: $165.000)
- Freidora de aire manual Atma 6,5L FR60MABP – 47% DTO – $78.999 – (Precio regular: $149.999)
- Freidora con aceite Mandine 3L MDF30 negra e inox – 40% DTO – $64.200 – (Precio regular: $107.000)
- Freidora de aire Electrolux 3L con temporizador EAF05 – 34% DTO – $65.999 – (Precio regular: $99.999)
- Air Fryer BGH 5,2L BAF52N24 – 41% DTO – $113.684 – (Precio regular: $194.024)
- Freidora de aire digital Atma 6,5L FR60ARBP – 46% DTO – $129.999 – (Precio regular: $243.999)
- AirFryer Electrolux Experience EAF20 – 55% DTO – $82.999 – (Precio regular: $184.444)
- Freidora de aire digital Atma 6,5L FR60ARWP – 46% DTO – $129.999 – (Precio regular: $243.999)
- Freidora sin aceite Midea digital 4L AF-D140BAR1 negra – 27% DTO – $119.000 – (Precio regular: $164.999)
- Freidora sin aceite Midea 4L AF-M140BAR1 negra – 25% DTO – $109.000 – (Precio regular: $146.999)