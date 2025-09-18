Furor por las freidoras de aire "regaladas" en supermercados con 50% de descuento

A diferencia de las freidoras tradicionales que sumergen los alimentos en aceite caliente, las freidoras de aire funcionan como un horno de convección.

Las freidoras de aire son electrodomésticos de cocina que se volvieron muy populares en los últimos años. Utilizan la circulación de aire caliente a alta velocidad para cocinar los alimentos, logrando una textura crujiente similar a la de los alimentos fritos, pero con una cantidad significativamente menor de aceite. Esta semana, varios supermercados lanzaron importantes ofertas con hasta 50% de descuento, en este tipo de productos para el hogar.

Puntualmente, los supermercados ChangoMás y Carrefour lanzaron interesantes ofertas en airfryers, con rebajas de hasta la mitad de su precio. En algunos casos, según el artículo, el banco y el comercio elegido, se puede financiar con tarjeta de crédito en cuotas sin interés. A continuación repasamos algunas de promociones en las mencionadas cadenas.

Ofertas de freidoras de aire en ChangoMás

Freidora de Aire Atma Digital 6 L Fr246awp Blanco – 29% DTO – $99.999 – (Precio regular: $139.999)

Freidora de Aire Atma 1750w 8 L Fr248ap Negro – 10% DTO – $139.499 – (Precio regular: $154.999)

Freidora de Aire Maverick 12 L 1800w Hom0305 – 33% DTO – $167.999 – (Precio regular: $249.999)

Freidora de Aire Electrolux Eaf90 Horno Digital 12 Lts Negro – 44% DTO – $279.999 – (Precio regular: $499.999)

Freidora de Aire Axel 5 L – 40% DTO – $89.999 – (Precio regular: $149.999)

Freidora de Aire Maverick 4 L 1400w Negro Hom0303 – 22% DTO – $73.999 – (Precio regular: $95.199)

Freidora de Aire Peugeot 12 L Pn Eo251 Poitiers – 20% DTO – $199.999 – (Precio regular: $249.999)

Freidora de Aire Suono 3,2 L Hog0151 Negro – 15% DTO – $59.499 – (Precio regular: $69.999)

Freidora de Aire Electrolux Eaf50 5 L Negro – 56% DTO – $129.999 – (Precio regular: $298.399)

Freidora de Aire Axel 9 L AL9001 Negro – 20% DTO – $143.999 – (Precio regular: $179.999)

Freidora de Aire Peugeot 10 L Pn Eo253 Tours – 10% DTO – $269.999 – (Precio regular: $299.999)

Algunas de las promociones en freidoras de aire en la web de ChangoMás.

Ofertas de freidoras de aire en Carrefour

Freidora sin aceite Mandine 5L MAF1800 – 40% DTO – $99.000 – (Precio regular: $165.000)

Freidora de aire manual Atma 6,5L FR60MABP – 47% DTO – $78.999 – (Precio regular: $149.999)

Freidora con aceite Mandine 3L MDF30 negra e inox – 40% DTO – $64.200 – (Precio regular: $107.000)

Freidora de aire Electrolux 3L con temporizador EAF05 – 34% DTO – $65.999 – (Precio regular: $99.999)

Air Fryer BGH 5,2L BAF52N24 – 41% DTO – $113.684 – (Precio regular: $194.024)

Freidora de aire digital Atma 6,5L FR60ARBP – 46% DTO – $129.999 – (Precio regular: $243.999)

AirFryer Electrolux Experience EAF20 – 55% DTO – $82.999 – (Precio regular: $184.444)

Freidora de aire digital Atma 6,5L FR60ARWP – 46% DTO – $129.999 – (Precio regular: $243.999)

Freidora sin aceite Midea digital 4L AF-D140BAR1 negra – 27% DTO – $119.000 – (Precio regular: $164.999)

Freidora sin aceite Midea 4L AF-M140BAR1 negra – 25% DTO – $109.000 – (Precio regular: $146.999)