National Geographic confirmó que África se está partiendo en dos y nacerá un nuevo océano

La ciencia confirmó que el continente sufre una fractura.

La revista National Geographic confirmó que África se está partiendo lentamente en dos, pero de manera constante. Esta situación provocará la división de la placa africana en dos subplacas: la somalí, más pequeña, y la Nubia, más grande. Además, dará lugar al nacimiento de un nuevo mar entre ambos fragmentos del continente.

Se trata de un proceso que se extenderá en el tiempo y finalizará en la división de dos masas de tierra. Todo comenzó en 2018 cuando de repente apareció una grieta colosal en el suroeste de Kenia, desgarrando la autopista Nairobi-Narok. Algunos científicos creen que fue el resultado de una erosión en suelos blandos, pero en realidad despertó una pregunta inquietante: ¿África se está partiendo en dos?

La ruptura está vinculada con el sistema Rift de África Oriental, una grieta que se extiende a lo largo de miles de kilómetros a través de varios países: Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Esta fractura geológica de más e 3000 kilómetros serpentea desde el golfo de Adén hasta Zimbabue y comenzó hace 30 millones de años en la región de Afar, al norte de Etiopía. Desde entonces se propaga hacia el sur, rumbo a Zimbabue, a un promedio de entre 2,5 y 5 centímetros por año.

¿África se parte en dos?: Qué dice la ciencia

La geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, Lucía Pérez Díaz, explicó a The Conversation que “la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia".

África se encuentra ‘posada’ sobre una zona tectónica activa, misma que se conoce como el famoso Gran Valle del Rift, una región baja que se forma donde las placas tectónicas de la Tierra se separan. Pérez Díaz ostuvo que un nuevo océano comenzará a formarse y, “en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”.

La ruptura responde a los principios fundamentales de la tectónica de placas. La litosfera (capa rígida que forma la corteza terrestre y parte del manto superior) no es un bloque continuo, sino un mosaico de placas que flotan sobre una capa más blanda y caliente llamada astenosfera. Si estsa placas se separan, como sucede en África oriental, se pueden abrir heridas profundas de corteza que permiten que el magma ascienda, se solidifique y, finalmente, dé origen a un océano.

Lo más sorprendente del Rift africano es que los geólogos pueden observar las distintas fases del desmembramiento continental. Si bien en el sur los procesos son incipientes y el terreno apenas presenta signos de ruptura, en la región del Afar la litosfera adelgazó tanto que el magma ya fluye libremente en la superficie, pavimentando el suelo con rocas volcánicas.

Cómo es el Valle del Rift

En la superficie, el Valle del Rift tiene una topografía única en la que se encuentra una cadena de depresiones flanqueadas por fallas colosales visibles incluso desde el espacio. El fenómeno tiene consecuencias muy reales, ya que a medida que se separan las placas se producen terremotos y erupciones volcánicas. Aunque la Tierra se está transformando, la mayor parte de la actividad es leve, dispersa y casi imperceptible para la mayoría de las personas que habitan el este de África.

Si el Rift sigue su curso, en una decena de millones de años el océano se infiltrará por la fractura al ser impulsado por el magma. De esta manera, el continente cambiará: perderá su “hombro oriental” y dará paso a una nueva masa de agua que dividirá el continente, dejando a Etiopía, Somalia y partes del Cuerno de África convertidas en una vasta isla rodeada por un nuevo mar.