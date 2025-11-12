Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 12 de noviembre 2025

Los miércoles son un clásico para quienes hacen rendir cada peso. Conocé todos los descuentos con Cuenta DNI.

Mientras la inflación continúa presionando sobre el consumo, Cuenta DNI se consolida como una herramienta central para millones de bonaerenses que buscan alivio en las compras de todos los días. La billetera virtual del Banco Provincia ganó terreno entre jóvenes y familias, pero también demuestra cómo los medios digitales empiezan a ocupar el lugar que antes tenían los billetes en la economía doméstica.

Este miércoles 12 de noviembre, los descuentos apuntan a rubros esenciales: supermercados, farmacias, perfumerías y mercados populares. Para poder acceder a estos beneficios, es necesario tener una cuenta activa en la plataforma y chequear qué negocios están adheridos al programa. Seguí leyendo esta nota y enterate de todos los detalles.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para hoy miércoles 12 de noviembre 2025

Supermercados

Los miércoles son un clásico para quienes hacen rendir cada peso. Hoy, Cuenta DNI ofrece:

Carrefour: un 10% de descuento sin tope de reintegro, disponible en todo el país.

un 10% de descuento sin tope de reintegro, disponible en todo el país. Toledo: un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata.

un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata. Supermercados del interior bonaerense: un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana, alcanzable con $40.000 en compras.

El beneficio se aplica automáticamente pagando con la app y suele acreditarse en pocos días hábiles, una ventaja frente a otros programas que demoran semanas en devolver el dinero.

Farmacias, ferias y universidades

Este miércoles 12, las farmacias y perfumerías adheridas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro, ideal para aprovechar en productos de salud y cuidado personal. Además, las ferias y mercados bonaerenses continúan con el beneficio más alto del programa: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana (equivalente a $15.000 en consumos). En tanto, las universidades mantienen un esquema similar, también con 40% off diario, pensado para acompañar el consumo de estudiantes, docentes y trabajadores del ámbito académico.

Cuotas sin interés y librerías

Para quienes buscan equiparse o adelantar compras, Cuenta DNI ofrece tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía que no sean de alimentos, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la billetera digital.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.