Una importante siderurgia frenará su producción en medio de la crisis de Milei

Una siderúrgica anunció un freno en su producción.

Una importante siderurgia atraviesa un difícil momento producto de la crisis económica que generó Javier Milei y volverá a frenar la producción por segunda vez desde que asumió el gobierno libertario. El año pasado, la misma empresa realizó una serie de despidos.

La empresa está sufriendo la poca demanda del sector, que es la más baja en 20 años, y por eso tiene una importante acumulación de stock. La caída de las ventas afectó fuertemente a todos los rubros y las compañías que pueden mantenerse en pie optan por un freno en su producción.

Se trata de la empresa siderúrgica Acerbrag, que a partir de la próxima semana frenará sus operaciones, según consignó el medio local Bragado informa. La decisión de la firma demuestra la frágil situación actual del sector, pues esta semana se supo que Acindar suspenderá a 970 trabajadores de Villa Constitución.

El entendimiento entre las partes cumple con el objetivo del gremio de "evitar los despidos masivos", confirmó a El Destape el secretario General de la UOM de Villa Constitución. De este modo, serían cerca de 200 empleados los que entrarían en suspensión a partir de la próxima semana.

Acerbrag frenó su producción por segunda vez en el gobierno de Milei

El año pasado, medios locales reportaron, que además de despidos, la firma también había decidido frenar la producción por la recesión económica por la que atraviesa el país desde que asumió Javier Milei. En agosto de 2024, se registraron 25 cesantías y eso hay que sumarle los retiros voluntarios previos.

En ese entonces, Acerbrag pidió a los obreros que no se presenten a trabajar durante todo un fin de semana porque no iba a haber operaciones en las secciones de acería, laminación, alambres y terminados. El representante gremial de UOM, Rubén Senga, remarcó que era un momento "sensible" para pensar en una medida de fuerza: “La gente tiene miedo a que una decisión abrupta la deje en la calle".

Acerbrag frenó su producción por la caída de las ventas.

Una famosa fábrica de autos vendió todo y se va del país

La empresa que se va del país es la filial de Mercedes-Benz, que será adquirida por un grupo inversor argentino liderado por Pablo Peralta. Desde este mes, la operación pasará a manos del grupo inversor local, propietario del Grupo ST, dedicado a las finanzas y los seguros.

Pese a que el traspaso está pendiente de la aprobación del directorio, se formalizará el 18 de febrero ya que están dadas todas las condiciones para el traspaso. El grupo que asumirá la dirección de Mercedes-Benz Argentina está conformado también por Eduardo Oliver, Andrés Peralta y Julián Racauchi, socios de la red de concesionarios Opencar.