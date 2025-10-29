130 despidos en una fábrica de cerámicas.

Por la crisis económica que vive el país producto de las medidas del gobierno de Javier Milei, 130 trabajadores de una importante fábrica de cerámicas fueron despedidos y además de dejarlos en la calle, la empresa busca pagar las indemnizaciones en 12 cuotas.

Se trata de la fábrica Cerámica Cortines de Luján que viene arrastrando una caída en las ventas que en este 2025 se hizo insostenible. Hubo reclamos por parte de los damnificados y hay temor de que el número de despidos aumente.

Julio, uno de los trabajadores despidos, relató que a principios de año ya empezaron a ver señales de los que podía llegar a pasar: "En diciembre siempre cortabamos para las fiestas y después, en enero, ya empezaban a correr las vacaciones, depende de la antigüedad, 15, 20, 30 días. A partir de febrero, cuando teníamos que volver a la situación normal, empezaron a aplicar suspensiones porque eran flojas las ventas".

"También estaba la planta sin producción para ahorrar luz, gas, servicios, cargas sociales y nos pagaban el 80 o 90 por ciento del sueldo. Teníamos que retomar en febrero, pero no volvimos más", detalló en diálogo con Radio10.

También comentó que la empresa despidió a 65 trabajadores en julio y otros 65 en septiembre. "Gente con hijos, alguno con chicos con discapacidad, hay muchos casos así", lamentó y recalcó que hoy la empresa está produciendo, pero con menos trabajadores.

"A lo bruto seleccionaron gente que les servía a ellos para trabajar, supuestamente iban a quedar las personas con mayor antigüedad y con familia, pero no fue así", sumó.

La empresa busca pagar las indemnizaciones en 12 cuotas

También recordó que la empresa fue pagando cada vez menos y hubo meses de este 2025 donde cobraron solo 400 mil pesos. Al respecto enfatizó: "Entrás en una crisis porque empezás a acumular deudas. Es una situación que si la ves desde afuera es una cosa pero vivirla desde adentro es otra".

Los trabajadores junto con el sindicato llevaron adelante distintas medidas de fuerza para revertir esta situación pero no hubo marcha atrás. Tras esto hubo algunas reuniones donde la empresa ofreció una indemnización pero no como lo establece la ley.

"Yo tengo acá en mi mano el ofrecimiento que me hicieron el día que yo hablé con ellos. Me ofrecieron el 80 por ciento de la indemnización en 12 cuotas de menos de 1 millón de pesos. No me alcanza ni para ponerme un quiosco", relató Julio, uno de los trabajadores despedidos por Cerámica Cortines.