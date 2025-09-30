La fábrica Cerámica Cortines atraviesa un duro presente en este 2025 con una fuerte caída en las ventas y hay temor por más despidos.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, 136 trabajadores fueron despedidos de una histórica fábrica de cerámicas y realizaron diferentes protestas y movilizaciones para que la empresa pague las indemnizaciones.

La fábrica Cerámica Cortines atraviesa un duro presente en este 2025 con una fuerte caída en las ventas, lo que llevó a reducir drásticamente su plantel. Hay temor de que el número de despidos aumente.

La semana pasada los trabajadores despedidos cortaron el ingreso de la fábrica en reclamo de esta situación y exigiendo que se cumplan con los derechos laborales y los indemnicen. También pidieron que otros compañeros no corran la misma suerte durante octubre, ya que hay rumores sobre eso.

Tras el reclamo, la empresa y los representantes de los trabajadores tuvieron un encuentro en la delegación local del Ministerio de Trabajo, pero no se llegó a un acuerdo entre las partes.

Según detallaron, la empresa se ofreció a pagar el 80 por ciento de las indemnizaciones correspondientes y en 5 cuotas. Sin embargo, los trabajadores exigieron que la empresa cumpla con la ley y abone el total.

Por eso volvieron a cortar el paso a la planta durante toda la semana quemando gomas hasta que hubo amenaza de desalojo por parte de la Policía. Ya esta semana, los trabajadores se dirigieron nuevamente a la delegación local del Ministerio de Trabajo, donde cortaron la calle y comenzaron un nuevo reclamo.

Los trabajadores tuvieron un año con suspensiones y falta de pagos

En la antesala a los despidos, la empresa comenzó con suspensiones de tareas, reducciones salariales y atrasos en los pagos. Según contaron los trabajadores, pasaron de cobrar 800 mil pesos por quincena a 200 mil y en cuotas.

"Hasta el día de hoy, siguen así las pocas personas que están trabajando, les están pagando en cuotas el sueldo con un mes de atraso. En junio, echaron a 66 empleados y ahora en septiembre a 70: 65 empleados y 5 mensuales nos echaron y nos quieren pagar el 50% de la indemnización en cuotas", explicaron.

En esa línea, los empleados despedidos puntualizaron: "A una persona de 10 años de antigüedad le quieren pagar 12 millones en 15 cuotas y ahora que salió la segunda camada se van a unir para protestar". También sostuvieron que “en octubre, se espera la tercera camada de telegramas y así hasta que Cerámica Cortines presente la quiebra".