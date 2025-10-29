Milei prepara reunión con provincias, pero los resultados podrían cambiar en ocho

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a la tarde en la Casa Rosada a un grupo importante de gobernadores -se decía que serían entre 15 y 17- para abrir el diálogo para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral, previsional y tributaria, planteadas como objetivos fundamentales de la segunda parte de su mandato. Los gobernadores, que hace rato vienen pidiendo ser atendidos por el Presidente, llegarán con un cúmulo de reclamos incumplidos por el Ejecutivo. Pero también con un poder de fuego disminuido luego de unas elecciones en las que obtuvieron por debajo de lo esperado, en la misma medida que Milei confirmó su apoyo mayoritaro a nivel nacional. La reunión será un test acerca de cuánto podrá obtener cada uno del otro y si realmente el Presidente cambió su forma de construcción política, como le pidieron desde Washington.