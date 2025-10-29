Axel Kicillof entregando viviendas en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió meterse rápido en la agenda de gestión después de la derrota electoral del domingo que sufrió Fuerza Patria. Entregó 58 viviendas en La Plata, más específicamente en Villa Elvira y durante el acto apuntó contra el gobierno nacional al acusar a Javier Milei por no avanzar en mejorar las condiciones de vida de los argentinos sino que "por el contrario, decidió profundizar el ajuste contra los trabajadores y continuar apostando por la timba financiera”.

Para Kicillof, “cada una de las 16 mil obras de viviendas que paralizaron implican no solo sueños que se postergan, sino también una crisis del empleo en un sector como la construcción, que es clave para impulsar la actividad económica”. Las casas entregadas son del barrio Ministerio, y completan un proyecto de 163 soluciones habitacionales. La inversión por parte del Estado escala a $5.735 millones y, en este caso, los beneficiarios son trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto de la Vivienda provincial.

En ese marco, el gobernador recordó que “aún con todas las dificultades que debemos atravesar por un Gobierno nacional que paralizó toda la obra pública, en la provincia de Buenos Aires sostenemos una política habitacional que nos permite estar construyendo 8.000 casas para familias bonaerenses”. Y añadió: “Lo hacemos porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestro país hace mucho tiempo, pero requiere de un Estado presente que invierta y priorice el bienestar de nuestro pueblo”.

En el acto estuvo acompañado de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Julio Alak. Los trabajos incluyeron también la instalación de redes de luz, gas, agua potable y cloacas, y obras complementarias de pavimento, veredas, luminarias y arbolado.

Por su parte, Batakis remarcó: “El Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente: este barrio es una muestra concreta de que con articulación y compromiso de la administración pública las respuestas llegan y las familias pueden cumplir sus objetivos”. Mientras que Alak destacó que “el Gobierno bonaerense hizo realidad el sueño de estas 58 familias de acceder a la vivienda propia: este es el resultado de una Provincia y un municipio que trabajan juntos para dar soluciones”.

Por último, Kicillof concluyó: “En la Provincia tenemos el mandato de seguir acompañando a un pueblo que sufre el ajuste y que necesita respuestas: esto no es discurso ni marketing, acá están las viviendas para que los vecinos de Villa Elvira puedan tener una vida mejor”.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; funcionarios y funcionarias municipales.