¿Es el fin de las paritarias?: qué va a pasar si avanza la reforma laboral de Milei

El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de reforma laboral para luego del recambio legislativo del 10 de diciembre. Aunque todavía no se conoce el texto oficial, ya trascendieron algunos puntos principales y uno de los más perjudiciales es fijar los aumentos de salarios por productividad, que cambiarán para siempre el sistema de paritarias tal como las conocemos.

Según el Gobierno, "el objetivo es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores". Al respecto, señalaron que "se busca facilitar la contratación y la formalización, no eliminar protecciones" y que "el propósito es generar más trabajo formal y de calidad en un marco legal ágil que acompañe los cambios del mundo productivo actual y futuro".

Paritarias por empresa: la modificación clave de la reforma laboral

A diferencia de los convenios por actividad, que existen actualmente, los acuerdos por empresa permiten ajustar las cláusulas según cada empresa, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica. "Con el esquema vigente, el desafío es garantizar que los convenios de actividad puedan aplicarse de manera efectiva en todo el país, incluso en las regiones más desfavorecidas o en empresas con menos recursos. Las paritarias deben contemplar un principio esencial sostenido también por la OIT: la sostenibilidad económica de las empresas", fundamentó el Gobierno.

De esta forma, lo que sostiene el Gobierno es que los convenios colectivos de trabajo por empresa, y no por actividad, evitarían diferencias en el nivel de empleo y la sostenibilidad de las empresas según las diferentes regiones.

En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promovió hace dos semanas que los convenios colectivos de trabajo sean negociados por provincia o región geográfica y no por actividad.

Aun así, este aspecto de la reforma promovida por el Gobierno implica debilitar a los sindicatos, ya que la negociación salarial no se dará a nivel de toda la rama de actividad sino que estará atomizada en cada unidad productiva.

Salario por productividad

Otro de los aspectos controversiales de la reforma laboral es el de implementar que parte del salario de los trabajadores sea determinado por la productividad del trabajador, de modo que quienes trabajen más o mejor cobren un sueldo más elevado.

"El salario dinámico por mérito y productividad es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales. Su propósito es mejorar el salario y reconocer el mérito sin comprometer la sostenibilidad empresarial", afirmó el Gobierno. Y añadió que "un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad".

Este aspecto, que el oficialismo denominó "incremento salarial dinámico", estipula que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia.

Estos mecanismos ya funcionan en algunas empresas para el personal fuera de convenio, por lo que el objetivo del Gobierno es incorporarlos formalmente a las negociaciones colectivas en acuerdo con los sindicatos.