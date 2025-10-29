Milei y los gobernadores se vuelven a testear luego de las elecciones

El presidente Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a un grupo importante de gobernadores -se decía que serían entre 15 y 17- para abrir el diálogo para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral, previsional y tributaria, planteados como objetivos fundamentales de la segunda parte de su mandato. Los gobernadores, que hace rato vienen pidiendo ser atendidos por el Presidente, llegarán con un cúmulo de reclamos incumplidos por el Ejecutivo. Pero también con un poder de fuego disminuido luego de unas elecciones en las que obtuvieron por debajo de lo esperado, en la misma medida que Milei confirmó su apoyo a nivel nacional. La reunión será un test acerca de cuánto podrá obtener cada uno del otro y si realmente el Presidente cambió su forma de construcción política, como le pidieron desde Washington.

"Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, yo no tengo problemas con ninguno de ellos. Yo tengo contacto, hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe", había asegurado Milei en su primera entrevista tras las elecciones. Lo cierto es que mantuvo una reunión con los mandatarios provinciales al inicio de su mandato y luego recibió a algunos pocos, en encuentros esporádicos, hasta que el vínculo se cortó por las promesas incumplidas. Quienes mantuvieron el diálogo fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, ambos de poco poder de fuego para resolver los problemas urgentes con los que suelen ir en su busca los jefes provinciales. Prueba de ese vínculo dañado fueron los proyectos que firmaron los 24 mandatarios para distribuir los fondos de ATN y lo recaudado por el impuesto a los Combustibles.