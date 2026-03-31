Dos hoteles al borde del cierre.

Dos históricos hoteles están al borde del cierre en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y que golpeó fuertemente a la industria hotelera. Por este motivo 180 puestos de trabajo están en riesgo.

Se trata de los hoteles Tierra del Fuego y Antártida de Mar del Plata. El primero está ubicado frente a Punta Iglesia, mientras que el otro en Luro y la Costa y ambos están destinados a integrantes de las fuerzas armadas.

Esto se da luego del anuncio de la privatización de la obra social del personal militar, la cual administra ambos establecimientos. La CTA autónoma local realizó junto a los trabajadores una asamblea para evaluar esta situación.

"La nueva obra social tomó la decisión de no hacerse cargo de los hoteles", sostuvo el integrante del gremio Diego Lencinas y recalcó que “la IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) está en trámite con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) para trasladar los dos edificios”.

"Hoy estamos a la espera de la resolución de las fuerzas armadas y si se hacen cargo de los hoteles", enfatizó y marcó que este 31 de marzo se vencen los contratos de 80 trabajadores temporarios.

Por estos motivos los trabajadores realizaron una radio abierta frente a los hoteles para expresar el reclamo e insistir en la posibilidad de continuidad de ambos establecimientos.

"Queremos continuidad de los contratados y los hoteles trabajando. Estos hoteles no pueden dar pérdida con una buena administración", sumó Lencinas y denunció que "hay decisión para que no trabajen al 100 por ciento para justificar una decisión tomada, que es desprenderse de lo que es turismo en la obra social".

Los trabajadores apuntaron contra el gobierno

En esa línea, el dirigente gremial afirmó: "La gestión anterior dejó un superávit, pero hoy nos encontramos con un desmanejo que ha llevado a la interrupción de la atención a los afiliados en todo el país"

Además dio más detalles de la situación y recalcó que IOSFA se desprendió de su área de turismo, lo cual implica la venta o cierre de alrededor de 14 hoteles en todo el país.

Por último, Lencinas señaló que en los dos hoteles de Mar del Plata en los últimos años se dio una fuerte reducción de personal, ya que hoy hay 180 pero hace dos años había alrededor de 340.