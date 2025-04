Desazón: un histórico bar-café de Buenos Aires quebró en medio de la crisis del gobierno de Milei

El histórico lugar que cerró sus puertas definitivamente en plena crisis.

Un histórico bar-café de Buenos Aires que funciona desde hace muchos años anunció lo peor: cerrará sus puertas en medio de la crisis del gobierno de Javier Milei. La noticia trascendió en las últimas horas y causó múltiples reacciones por lo reconocido que fue durante el tiempo que estuvo operativo en el barrio porteño de Belgrano.

Sin dudas que la crisis económica producto de las medidas de Javier Milei está impactando en muchos rubros. Y lo que pasó con un icónico bar-café porteño no fue la excepción, dado que venía atravesando una complicada situación en el último tiempo y terminó de quebrar definitivamente.

Se trata del Manhattan Club Grand Café de Belgrano, que cerró sus puertas y se puede observar al pasar por delante de la sede ubicada en la intersección de avenida Cabildo y La Pampa, ya que hay una especie de blackout que impide ver la totalidad del comercio por dentro. El bar-café venía amagando con esta situación, ya que días atrás, una persona publicó una foto en sus redes sociales donde había un candado sobre la puerta que no permitía ingresar a los clientes.

La foto que revela el cierre de Manhattan Grand Café.

El cierre del lugar generó cierta nostalgia en la gente por la historia que tiene en esa esquina. "Durante años lo usaba de oficina laburaba todo el día desde ahí"; "¡No! Desde que tengo uso de memoria, de ir a Cabildo con mi viejo en el año 87/88 que estaba ese icono"; "Hace 30 años fui ahí, 17 años, salida de a cuatro con mi novia y un amigo con la suya", fueron algunos de los comentarios expresados por la gente.

El desesperado descargo de Marcela Feudale en plena crisis de Milei: "No sabemos qué hacer"

En los últimos años, Marcela Feudale cobró relevancia en los medios por sus participaciones en los paneles de diferentes programas de televisión. La comunicadora dejó de ser la voz en off de ShowMatch con Marcelo Tinelli para mostrarse frente a cámara y posicionarse sobre diferentes temas: así lo hizo en un reciente descargo contra el gobierno de Javier Milei por su política económica.

La locutora es parte del equipo de Duro de Domar en C5N, ciclo conducido por Pablo Duggan y, en un debate desarrollado en los últimos días al aire, habló sobre las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza en la realidad de la gente. "La señora que va con 200 lucas al supermercado y trae menos de medio changuito, ya no tiene más", comenzó.

"Nos pasa a todos, me entendés. Ya no sabés qué cambiar, a quién quemar, a quién tocarle el timbre, qué canje hacer, canjeás huevos por las redes. Ya no sabés cómo correr", concluyó en su descargo Marcela Feudale. Por su parte, Duggan anticipó: "El Gobierno va a tener más inflación en marzo y se va a ir a la mierda la inflación".

"Hola Patricia Bullrich y Daniel Scioli, ya que ni siquiera hay partes nacionales, la gente de @fmdelamontana nos informa. El área técnica realiza un monitoreo constante de la información meteorológica para priorizar la seguridad de los habitantes y de los combatientes desplegados en el terreno", escribió Feudale en su cuenta de Twitter. Y siguió: "El área técnica realiza un monitoreo constante de la información meteorológica para priorizar la seguridad de los habitantes y de los combatientes desplegados en el terreno. ¿No piensan hacerse cargo? ¿Qué espera el Ministerio de Seguridad para activar y dar respuesta a la tarea que pasó a su cartera?".