Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), eran buscadas desde el viernes pasado y, finalmente, esta madrugada encontraron sus cuerpos sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

Para dar con los sospechosos, fue clave las cámaras de seguridad que rastrearon los movimientos de la Chevrolet Tracker blanca que llevó a Brenda, Morena y Lara hasta Florencio Varela.

Los investigadores siguieron dos pistas clave. La primera fue el impacto del celular de Lara Gutiérrez en una antena de la zona. La segunda fue el análisis de las cámaras que captaron a las jóvenes subiéndose a una camioneta blanca y el trayecto que hizo el vehículo.

Gracias a esto, el personal de la DDI de La Matanza, de la Policía Bonaerense, pudo detectar a la camioneta, siguiendo la secuencia desde que las tres chicas se suben a una Chevrolet Tracker, con la patente adulterada, en la rotonda de La Tablada. El video de ese momento es la última imagen que hay de las jóvenes con vida.

El accionar del fiscal a cargo de la investigación

Gastón Dupláa, fiscal a cargo de la causa, comentó el camino que reconstruyó, el cual fue de aproximadamente 30 kilómetros, comenzando en La Matanza, distrito de la zona oeste del GBA, para finalizar en Florencio Varela, en la zona sur del Conurbano Bonaerense. El fiscal, a su vez, afirmó que una de las claves para determinar la ubicación fue el teléfono de una de las víctimas.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía percibieron un fuerte olor a lavandina y encontraron a dos personas que limpiaban el lugar, quienes dijeron estar "encomendados por un pariente".

A unos 100 metros de la casa en la que se encontraron los cuerpos, también se halló la camioneta que las trasladó, la cual estaba quemada. Según informaron las fuentes policiales, la camioneta se encuentra actualmente en el depósito de la Municipalidad de Varela.

Por el momento, son cuatro los detenidos por el hecho, entre los que se encuentra una pareja de nacionalidad peruana, quienes se cree son los dueños de la vivienda allanada.

Al hablar con los medios, Antonio, abuelo de una de las chicas, dijo "Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué es lo que hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora"