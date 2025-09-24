Encontraron los tres cuerpos de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita: qué se sabe hasta ahora del caso

En el marco de la búsqueda de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), que se contactaron por última vez con sus familiares durante la noche del 19 de septiembre pasado, cuando iban camino a encontrarse en la rotonda de La Tablada -partido de La Matanza-, hallaron tres cuerpos en el patio de un domicilio de Florencio Varela, que luego fueron identificados como los de las jóvenes desaparecidas.. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense trabajan en el lugar y en las pericias. Fuentes del caso confirmaron a El Destape que siguen una pista narco de la Villa 1-11-14.

Mientras tanto, continúan con las excavaciones en el domicilio de Varela al que llegaron por el rastreo y el impacto del celular de una de las chicas en las diversas antenas de empresas de telefonía por la zona. La actividad de los teléfonos son cercanas al domicilio. Por su parte, también siguieron el recorrido de la camioneta blanca -a la que se subieron las chicas- hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo la familia de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita

"Como familia sabíamos de los allanamientos, nos informaron a última hora. Esperamos que sea un error, no queremos pensar lo peor", había dicho Federico, primo de Morena y Brenda, en diálogo con TN. "Tengo entendido que a mis tíos, los padres de las chicas, les mostraron las cámaras de seguridad y ellos pudieron confirmar que eran las tres chicas las que se subían a la camioneta", agregó, antes de que se confirmara la identidad de los cuerpos.

Hay cuatro personas detenidas hasta el momento, una de ellas sería el hombre que manejaba la camioneta a la que se subieron las chicas el viernes pasado. Además una pareja (mayor de edad, pero joven) está implicada, luego de encontrarlos limpiando rastros de sangre en las paredes de la casa al momento en el que se iniciaron los allanamientos. Serían familiares de la dueña del lugar.

Fuentes del caso confirmaron a El Destape que, por información recolectada, también arribaron a un segundo lugar -un hotel alojamiento- donde encontraron a la dueña de la casa y a un hombre de nacionalidad peruana. Rápidamente, los investigadores establecen vínculos entre la gente de la casa y una banda narco del Villa 1-11-14: la mujer habría alquilado el domicilio a dicha banda criminal para que tengan una fiesta. Dicha hipótesis es la principal seguida por el fiscal Gastón Dupláa.

"Parte de la familia se fue a Florencio Varela, la policía no nos han dicho nada por ahora. Yo me desperté, después de haber dormido una hora, y me dijeron que venga para la rotonda. No tenía información sobre los allanamientos, pero eso lo maneja mi yerno", indicó Antonio, abuelo de las dos chicas, cortando la rotonda de La Tablada junto a vecinos.