Una camioneta, cámaras de seguridad y un destino desconocido: la hipótesis frente a la desaparición de tres jóvenes en La Matanza

Las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se contactaron por última vez el pasado 19 de septiembre por la noche, cuando iban camino a encontrarse en la rotonda de La Tablada -ubicada en Monseñor Bufano y avenida Crovara- en el partido de La Matanza.

Por el momento, la investigación ha logrado establecer el último lugar en el que fueron vistas: la mencionada rotonda de La Tablada. A su vez se determinó que los celulares de las tres se apagaron a la misma hora el viernes por la noche, momento desde el cual no se sabe nada de las tres chicas.

Con esta información, el fiscal de La Matanza a cargo de la causa, Gastón Duplaá, procedió a solicitar el análisis de cámaras de seguridad de la zona donde fueron vistas por última vez. Gracias a ello se pudo determinar que las chicas subieron a una camioneta de color blanca, de acuerdo a sus últimas comunicaciones, de forma voluntaria.

Posteriormente, se llevó a cabo el seguimiento del vehículo, a través de las cámaras de vigilancia municipales, aunque hasta el momento no se ha confirmado que el dueño esté involucrado.

Al unísono, se brindó más información a los investigadores, a quienes allegados a las tres jóvenes indicaron que frecuentaban un sitio en específico el cual se ubica sobre avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores. Esta información motivó a la fiscalía a solicitar a la Policía de la Ciudad imágenes de las cámaras ubicadas en la avenida General Paz y el trayecto hasta esa zona.

Por su parte, el fiscal Duplaá pidió colaboración a Migraciones y otros organismos nacionales frente al temor de que detrás de la desaparición exista un caso de trata de personas.

Por último, otra hipótesis que maneja la Fiscalía a cargo es la posibilidad de que las chicas hayan asistido a una fiesta, la cual "se fue de rosca".

La palabra de los familiares de las chicas

Mientras la investigación avanza, la desesperación crece en la familia de las jóvenes, quienes quieren encontrarlas lo antes posible.

En diálogo con El Destape, un familiar de Morena y Brenda se expresó sobre la investigación: "De la Policía, ¿qué te puedo decir? Todo lento, la Justicia lenta, la búsqueda lenta. Nosotros estamos difundiendo, vinieron todos los canales. Desde temprano estamos acá intentando visibilizar esto, porque si esperamos a la Justicia...".

A su vez, el joven señaló que, si bien su familia trata de "mantener la calma", las hermanas y madres de las chicas se encontrarían "destrozadas y desesperadas" por la situación.

"Lo último que sabemos es que recién se fue mi tía, madre de Morena y tía de Brenda. La llamaron a ella y a la madre de Brenda para que brinden testimonio, porque hay menores presentes", comentan.

Finalmente, el joven brindó información sobre los avances del caso: "Hay varias hipótesis. Mi tía dijo que se avanzó bastante con las cámaras de seguridad, pero hoy en día, con la mayoría de autos o camionetas sin patente o con la patente tapada, se hace muy difícil también".