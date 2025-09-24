Cronología del triple crimen en Florencio Varela: minuto a minuto, cómo fue el macabro plan

Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se encontraban desaparecidas desde la noche del pasado viernes, momento en el que habían pactado encontrarse en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. Esta mañana, se confirmó que hallaron los cuerpos sin vida de las tres jóvenes en el patio de una casa de Florencio Varela. Hasta el momento, la investigación cuenta con cuatro detenidos y una pista de una banda narco de la Villa 1-11-14.

La cronología de los hechos

Las chicas se reunieron en la rotonda de La Tablada, donde fueron recogidas por una camioneta blanca Chevroley Tracker; situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la municipalidad. Minutos previos al momento en el que las tres jóvenes se suben a dicho vehículo, una cámara las captó caminando cerca de una farmacia en La Quila y El Tiburón, a tres cuadras del lugar donde pasarían por ellas.

Una vez que las chicas se encontraban arriba de la camioneta, se las puede seguir en el recorrido de las cámaras por la zona de Crovara. Los investigadores entienden que ingresaron a la Ciudad de Buenos Aires y que hicieron un camino "muy raro" para llegar a Florencio Varela, donde tendrían pactado un encuentro o una fiesta en el domicilio en el que luego serían halladas.

La primera parte de la investigación apunta a que ese encuentro habría sido organizado por Lara Gutiérrez, aunque se desconoce cuál era el vínculo de la más joven con quienes estaban en la casa. Es el teléfono celular de Lara el que guía a los investigadores hacia la zona de Florencio Varela, ya que es el último en mostrar actividad a través de las antenas. A ello, lógicamente, se suman las cámaras de seguridad que rastrearon el recorrido de la camioneta blanca.

Cuando los policías se aproximaron al lugar, se encontraron con mucho olor a lavandina y cloro, el cual se registraba hasta en el exterior de la vivienda. Al ingresar a la casa, se toparon con una pareja de un hombre y una mujer, quienes aseguraron que habían sido contratados para limpiar el lugar. Según la causa, eran familiares de la dueña del domicilio; a quien encontraron posteriormente en un hotel alojamiento con su pareja, de nacionalidad peruana y presuntos familiares sanguíneos de un capo narco de la Villa 1-11-14.

Por último, según confirmó el Ministerio de Seguridad bonaerense, la camioneta blanca apareció incinerada a 500 metros de la casa donde este miércoles encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Dichos cuerpos fueron parcialmente desmembrados y al no lograr su cometido, terminaron tirándolos a un pozo y tapándolos con bolsas y tierra.

Las jóvenes habrían sido llevadas a la casa de Florencio Varela, la cual se sospecha que estaba destinada para fiestas y encuentros sexuales. Tanto el crimen, como el intento de desmembramiento, habrían sucedido dentro de la casa. Por esa razón, encontraron rastros de sangre en las paredes y objetos personales.

Una vez hallados los cuerpos pasaron horas hasta que pudieron identificar "señas como tatuajes y vestimenta de cada una", dijo el ministro Javier Alonso. Mientras tanto, los cuatro sospechosos permanecerán 48 horas aprehendidos y luego seguirán detenidos en la Fiscalía N° 2, acusados por el delito de "homicidio agravado".