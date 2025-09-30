En las últimas horas el triple crimen narco en Florencio Varela ha arrojado algunas novedades por parte de la defensa de los detenidos. Hasta el momento, la Justicia arrestó a siete personas por el femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez: María Celeste González Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y este lunes se sumaron Ariel Giménez, Lázaro Victor Sotacuro y Florencia Ibáñez, la sobrina de este último.

Guillermo Endi, abogado de Ibáñez y Sotacuro, aseguró que la joven de 30 años "es inocente" de manera irrevocable. En tanto, señaló que Sotacuro sí podría haber tenido algún tipo de participación en el crimen.

Ambos fueron detenidos porque el día del crimen se encontraban dentro de un vehículo Volkswagen Fox que habría sido el apoyo de la Chevrolet Tracker que trasladó a las tres chicas asesinadas desde La Tablada a la casa de Florencio Varela, donde hallaron sus restos.

Sobre Ibáñez, Endi sostuvo que Florencia va a declarar este miércoles ante el fiscal Arribas y señaló: "Ella no tiene ninguna participación en el caso. Se la llevan detenida porque está dentro de un Fox que estaba a nombre del tío y el tío está detenido. Es una semiprueba con la cual un fiscal puede pedir una orden de detención y un juez lo puede avalar. Hay una fotografía en la que se lo ve en el auto".

Por otro lado, también indicó que Ibáñez ha recibido amenazas vía redes sociales y de los propios vecinos, quienes la quieren echar del barrio. "Ahora está más segura que antes porque su familia recibió amenazas de muerte en su casa. Las amenazan por Facebook”, relató en diálogo con la prensa.

Acerca de Sotacuro, el tío de Florencia, en cambio, el abogado sí dijo que aguarda la indagatoria con miedo. “El tío me llamó desde Bolivia. Me dijo que estaba asustado y se quería entregar". Si bien aclaró que debe hablar con el sospecho cree que ha tenido un tipo de participación secundaria en el asesinato de las tres jóvenes que aún está por determinarse.

En sintonía, subrayó que hay una franja horaria -la misma en la que ocurrió el triple crimen- que Sotacuro no puede explicar y eso, por supuesto, complica aún más su situación penal.

Cronología del triple femicidio narco en Florencio Varela

El viernes 19 de septiembre, Brenda, Morena y Lara se reunieron en la rotonda de La Tablada en La Matanza para ir a un fiesta con fines sexuales en donde les habían prometido dinero.

A las 21.29h un camioneta blanca Chevrolet Tracker se las llevó del lugar con destino a un domicilio en Florencia Varela. Pero el recorrido no fue el habitual. Primero pasaron por la zona de Crovara y luego por Ciudad de Buenos Aires.

Días después y gracias a la geolocalización de uno de los celulares de las chicas, la policía logró ubicar la vivienda ubicada en el conurbano sur y fue allí donde hallaron los restos óseos con señales de desmembramiento.