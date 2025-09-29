La investigación alrededor del crimen en Florencio Varela sigue arrojando nombres de nuevas personas involucradas y conexiones de la red narco liderada por "Pequeño J", el principal sospechoso de orquestar el triple femicidio.

En las últimas horas, y en el marco del cambio de fiscal a cargo, se realizaron dos nuevas detenciones. Se trata de Ariel Giménez y de Lázaro Victor Sotacuro, acusados de realizar distintas tareas dentro del plan de tortura y asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Hoy eran indagados frente al fiscal Adrián Arribas y deberán dar respuesta a la acusación de partícipes necesarios en los crímenes de las jóvenes de La Matanza. Ariel Giménez, uno de ellos, ya se negó a declarar.

Quién es Ariel Giménez

Ariel Giménez es uno de los dos nuevos detenidos del caso. Fue aprehendido en Florencio Varela, es de nacionalidad argentina y tiene 29 años. Es a quien señalan como presunto responsable de cavar el pozo donde fueron enterradas sin vida Brenda, Morena y Lara.

Según la investigación, Giménez habría sido contratado por los narcos para ocultar los cuerpos de las chicas. Fue el testimonio de un conductor de aplicación lo que permitió identificar a este hombre, quien había trasladado una pala y un parlante desde su casa hasta la vivienda de Florencio Varela donde ocurrió el triple femicidio.

El parlante fue encontrado en uno de los allanamientos y la pala apareció en la casa de una vecina, quien declaró que Giménez se la había dejado para realizar un trabajo que nunca concretó. Los dos elementos son pruebas relevantes de la investigación.

Qué papel tuvo Lázaro Victor Sotacuro en el triple femicidio

El sexto detenido en la causa por la tortura y el asesinato de Brenda, Morena y Lara fue Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano peruano con documento argentino, quien fue capturado en Bolivia tras cruzar desde Jujuy.

Se cree que esta persona conducía el Fox que funcionaba como auto de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca que trasladó a las chicas desde la rotonda de La Tablada, en el Municipio de La Matanza, hasta la casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Mientras la camioneta fue incendiada en las inmediaciones de la casa para destruir rastros y actualmente está secuestrado en la Comisaría 1° de San Justo, el auto de Sotacuro fue abandonado dos días después del crimen. Aunque aún no lo hallaron, su abogado representante, Guillermo Endi, aclaró a Infobae que será entregado por su sobrina a la Justicia.

La transmisión en vivo de la tortura y el asesinato de las chicas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró en conferencia de prensa que cuatro personas confirmaron que la transmisión en vivo de las torturas y crímenes de Brenda, Morena y Lara existió y que fueron parte del grupo que la vio.

El ministro explicó que el video para los victimarios tenía el fin de “fortalecer el liderazgo" de Pequeño J, el líder narco detrás del crimen. "Todo estuvo organizado por los perpetradores con una serie de actos que buscaban la impunidad. Lo planificado era que quedaran como tres personas desaparecidas", sintetizó Alonso.