Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a los últimos dos detenidos

En el marco de la causa por el triple femicidio, los últimos dos detenidos en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, en el cual fueron torturadas y asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, serán indagados este lunes frente al fiscal Adrián Arribas. Los nuevos detenidos son Ariel Giménez, acusado de realizar el pozo y enterrar a las víctimas, y Lázaro Víctor Sotacuro, conductor de la camioneta blanca, quien fue capturado en Bolivia.

Quiénes son los nuevos detenidos por el triple femicidio

Giménez fue detenido luego de intensos operativos en Florencio Varela y en la investigación se detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico, en el cual aparecieron las chicas asesinadas. Las declaraciones de dos vecinos fueron fundamentales.

Mientras que a Sotacuro lo señalan como quien condujo el vehículo para trasladar a Lara, Brenda, Morena y a los integrantes de la banda narco. El hombre fue encontrado en un hostel de Villazón, en Bolivia, luego de que se compruebe que salió del país a través de un paso fronterizo ilegal. Tras su captura fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires donde se aloja en el penal de Ezeiza.

En tanto, en la jornada de este lunes ambos serán imputados de manera formal en la causa y mientras eso ocurre, la Policía trabaja en conjunto para detener a otros seis acusados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el Pequeño J, de 20 años, quien tiene pedido de captura nacional e internacional. Se estima que los dos últimos detenidos serán acusados del delito de encubrimiento agravado, pese a que ambos cumplieron diversos roles en el caso.

Triple femicidio: cómo sigue la causa

La búsqueda de “Pequeño J” continúa. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, nacido en La Libertad. Interpol emitió una notificación roja que lo vincula con los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre en la calle Chañar 702, Florencio Varela.

El documento señaló que Valverde Victoriano, junto a otros individuos, habría actuado con división de roles y con intención de provocar la muerte de las tres víctimas mediante golpes y cortes. También se indica que se habría ejercido violencia de género.

Está acusado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”. La pena máxima prevista es de 35 años de prisión. Matías Agustín Ozorio (28), argentino con domicilio en el barrio Zavaleta, también tiene pedido de captura nacional e internacional como presunto coautor de los asesinatos.