Triple femicidio en Florencio Varela: detienen al acusado de enterrar los cuerpos

En el marco de la causa por el triple femicidio, Ariel Giménez, argentino de 29 años, fue detenido en Florencio Varela. Está señalado como el presunto responsable de cavar el pozo donde fueron enterradas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La captura fue realizada por la DDI de La Matanza.

El hombre fue apresado mientras regresaba a su vivienda. La investigación indicó que Giménez habría sido contratado por una organización narco para ocultar los cuerpos. El operativo se concretó en el mismo domicilio que había sido allanado el viernes, durante uno de los procedimientos para localizar al líder de la banda, conocido como “Pequeño J”.

El testimonio de un chofer de aplicación permitió identificar a Giménez como el hombre que trasladó una pala y un parlante desde el lugar del crimen hasta la casa allanada. En ese inmueble se halló el parlante, mientras que la pala fue encontrada en la casa de una vecina que declaró que el acusado se la dejó para realizar un trabajo que no concretó.

Ambos elementos son considerados pruebas relevantes. Según los investigadores, en el momento del crimen se escuchaba música a alto volumen en la vivienda. Con la detención de Giménez, ya son seis los arrestados en la causa.

El último detenido antes de Giménez fue Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano peruano con DNI argentino, capturado en Bolivia tras cruzar desde Jujuy. Está acusado de haber colaborado en el traslado de las víctimas en una camioneta.

Los otros cuatro detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Según la causa, habrían agredido a las tres jóvenes con golpes y armas blancas con intención de causarles la muerte.

Triple femicidio: Cómo sigue la causa

La búsqueda de “Pequeño J” continúa. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, nacido en La Libertad. Interpol emitió una notificación roja que lo vincula con los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre en la calle Chañar 702, Florencio Varela.

El documento señaló que Valverde Victoriano, junto a otros individuos, habría actuado con división de roles y con intención de provocar la muerte de las tres víctimas mediante golpes y cortes. También se indica que se habría ejercido violencia de género.

Está acusado por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”. La pena máxima prevista es de 35 años de prisión. Matías Agustín Ozorio (28), argentino con domicilio en el barrio Zavaleta, también tiene pedido de captura nacional e internacional como presunto coautor de los asesinatos.