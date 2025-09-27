Ni Julio ni Juan: "Pequeño J" tiene nombre y rostro y lo buscan por el triple narco femicidio

En las últimas horas, la investigación por el brutal triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, amigas de La Tablada que fueron engañadas y asesinadas en Florencio Varela, sumó un quinto detenido y la imagen de los hombres más importantes para la investigación, sindicados como el jefe de la banda e instigador de la masacre y su amigo y mano derecha, como el gatillero y el ejecutor de los crímenes.

Así, durante las últimas horas del viernes, cuando se cumplía una semana de los crímenes, los investigadores de la Policía Bonaerense difundieron la foto de “Pequeño J”, un joven de 20 años llamado Tony Janzen Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana. Es el principal apuntado de ser el líder de la banda que ordenó la ejecución de Lara, Brenda y Morena y a su vez, de planificar que esos crímenes sean filmados y transmitidos para un grupo cerrado de alrededor de 45 personas.

"Pequeño J" se llama Tony Janzen Valverde Victoriano y es señalado como el instigador del triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.

En un pequeño comunicado y en medio de varios operativos de búsqueda, los investigadores señalaron que “a partir de los seguimientos que estamos haciendo detectamos que el acusado se quiere escapar del país y por eso liberamos la imagen de la cara, su nombre y el pedido de captura internacional”. De esta forma, se suma a la búsqueda que más temprano se conoció acerca del sindicado como el gatillero de la banda, Matías Agustín Ozorio, cuya foto y su pedido de captura internacional ya están plasmados en una circular roja de Interpol.

Fuentes cercanas a la causa aseguraron a El Destape que “la cercanía de ‘Pequeño J’ y Ozorio es tal que entendemos que planificaron y actuaron juntos, aunque tienen distintos roles en la banda". Tony es el líder y el que ordena, y Ozorio el ejecutor, al tiempo que explicaron que “los distintos testimonios que recolectamos dan cuenta que siempre andaban juntos, como si Ozorio fuera el custodio de Valverde Victoriano; algunos testigos dicen que Ozorio pagaba cuando ‘Pequeño J’ compraba algo, era su mano derecha para todo”. Es por esto que los investigadores están convencidos que el pasado viernes 19, Tony y Matías estuvieron juntos en la casa de Florencio Varela y creen que fue Ozorio quien torturó y mató a las chicas mientras que Valverde Victoriano filmaba y gritaba “esto les pasa a los que me roban”.

"Pequeño J" se llama Tony Janzen Valverde Victoriano y es señalado como el instigador del triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.

Los mismos investigadores creen que tras el brutal triple femicidio, “Pequeño J” y Matías se fueron del casa del horror con otro hombre, una especie de chofer de la banda que fue detenido en la tarde-noche del viernes en Villazón (Bolivia), hasta donde había llegado cruzando caminando desde La Quiaca y que será enviado a Buenos Aires para ponerlo a disposición de la Justicia. Mientras tanto, en la casa quedaron al menos cuatro personas que son quienes están detenidos y se negaron a declarar, aunque no descartan que puedan haber quedado más integrantes de la banda que todavía están prófugos.

Con el paso de las horas, los investigadores dejaron trascender que, además de Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Ozorio, hay al menos otros cinco jóvenes identificados que serían de la banda y cuyos nombres serán aportados al fiscal para que pida la orden de detención. Mientras tanto, los especialistas trabajan para encontrar a los prófugos para ponerlos en manos de la Justicia y que paguen en la cárcel el brutal triple crimen de Lara, Brenda y Morena.