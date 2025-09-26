Triple femicidio: familiar de una de las víctimas apuntó contra la Fiscalía y dijo que no pudo reconocer el cuerpo

La investigación por el triple femicidio avanza, pero familiares de las víctimas sostienen que el Poder Judicial debe darles más repuestas acerca de lo que ocurrió con Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) aquel viernes 19 de septiembre en el que fueron brutalmente asesinadas en una casa en Florencio Varela. El padre de Brenda rompió el silencio, aseguró que "no pudo reconocer el cuerpo de su hija" en la morgue de Lomas de Zamora y sostuvo que la investigación "se está haciendo mal". Asimismo, indicó que se están realizando "allanamientos ilegales sin empleados judiciales" que protejan la causa.

"No pude reconocer el cuerpo de mi hija en ningún momento, me hicieron firmar un papel de acta. Acá, otra vergüenza más, hacen allanamientos ilegales sin empleados judiciales", expresó el hombre. Y añadió respecto al reconocimiento de su hija: "Le mostraron un brazo a la mamá de mi hija, puede ser cualquier mujer, me hacen pensar en cualquier cosa".

El padre de Brenda del Castillo, víctima del triple femicidio, sostiene que "se está encubriendo a alguien"

Para el papá de la joven de 20 años, el Poder Judicial "está ausente" desde el día que inició la investigación por el triple femicidio de su hija, Lara y Morena. "Yo quiero hechos, no palabras, falta mi hija. ¿En qué falló la Justicia? En el operativo, en el allanamiento, cuando fuimos a las antenas fuimos sin empleados judiciales y con dos jefes de calle de la novena", indicó. También dijo que no obtuvo detalles fehacientes de la autopsia, por lo que espera recibir una copia en los próximos días.

Además, Leonel cree que los investigadores "están encubriendo a alguien" pero sostuvo que no tiene la menor idea sobre "quién está metido acá".

Por otro lado, si bien señaló que desde el Ministerio Público lo están "conteniendo psicológicamente", desde la Fiscalía aún "no recibió ninguna llamada" y destacó que su objetivo es que la causa pase al fuero federal. "Esto es una vergüenza. Fue un verdugueo hacia las chicas, por eso no me quieren mostrar el cuerpo. O sino me las sacaron del país, no lo sé. Puede haber muchos móviles o hipótesis. Es obvio que buscaban dar un mensaje. Creo, en un 80% o 90%, que esto pasó acá en La Matanza", sentenció.

La palabra del abogado de Lara Gutiérrez

El crimen de Lara, Morena y Brenda pasó a manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Carlos Arribas. En este contexto, se imputó a los cuatro detenidos -Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva- por "homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Alternativamente, a dos de ellos se le añade el delito de “encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave”.

En este contexto, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, la más joven de las chicas brutalmente asesinadas, declaró que en "las próximas horas se reunirá con la fiscal general" para entrar en detalle acerca de quiénes son los detenidos y de la causa en general.

A su vez, también indicó que la madre de Lara le pidió que haga dos denuncias porque "teme por su integridad física", sobre todo luego del tiroteo que sufrió su otra hija Agostina el pasado miércoles por la tarde. "Una denuncia porque ella teme por su integridad física y por la de su hija Agostina y otra, para investigar los impactos de arma de fuego que recibió en uno de sus inmuebles. No tienen miedo, pero buscan prevenir", manifestó.

También sostuvo que Agostina, a quien se la acusaba de "entregar a su hermana", se puso a derecho y que su único objetivo es encontrar justicia para Lara. "Contestó a todas las preguntas que le hicieron, no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Ella sí teme por su integridad física ya que, supuestamente, los disparos de arma de fuego fueron contra ella", cerró.