Triple femicidio de Florencio Varela: así es la cárcel donde están los detenidos

Mientras avanza la investigación alrededor del caso del crimen en Florencio Varela, los detenidos hasta el momento por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara se encuentran en un penal en Melchor Romero.

El complejo está ubicado en esta localidad del partido de La Plata, muy cercana a la ciudad cabecera. Es un espacio que hace poco tiempo fue refaccionado, donde entran más de 500 personas privadas de su libertad.

El complejo de Melchor Romero

El penal donde quedaron alojados los cuatro detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza está ubicado en las calles 520 y 181 de Melchor Romero. Como se mencionó antes, se refaccionó recientemente y tiene la capacidad para alojar a 576 presos.

Todos los internos están repartidos en doce pabellones, que pueden albergar a 48 personas. El penal está asegurado con un triple alambrado perimetral y tiene once puestos de vigilancia permanente.

Por otro lado, el penal cuenta con dos edificios escuela-taller, donde los presos pueden realizar actividades educativas y laborales. También tiene un campo de deportes y un SUM, donde los internos pueden ir con las visitas.

Además, el lugar cuenta con dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo específicamente para la población femenina.

Los detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Aunque la investigación del caso sigue avanzando y probablemente se realicen nuevas detenciones, las personas que ya quedaron imputadas hasta el momento están encerradas en este penal de Melchor Romero.

Los detenidos son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero, de 28 años; Daniela Iara Ibarra, de 19 años y Maximiliano Andrés Parra, de 18 años. Uno de ellos fue apercibido por manejar la camioneta a la que se subieron las chicas el pasado viernes para ir a la casa de Florencio Varela, donde las torturaron y asesinaron.

Otra pareja fue la encargada de vigilar a las chicas en la casa mientras estaban cautivas. Al momento de la detención estaban limpiando manchas de sangre en el domicilio, tratando de borrar evidencias. La otra mujer, es la responsable de la casa, quien la habría alquilado a una banda narco.

Todos los detenidos cumplen allí su prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, hasta que la Justicia determine nuevos parámetros en la investigación. Se espera que haya nuevos detenidos en la causa, apuntando a la banda narco que ideó la brutal masacre.