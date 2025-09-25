Fue triple femicidio: la fiscalía presentó la acusación contra los cuatro detenidos

La fiscalía a cargo de la investigación por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez confirmó que los cuatro acusados están detenidos por homicidio triplemente agravado, que no excluye la carátula por femicidio. Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que dos personas están imputadas por "Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género" y otros dos lo están por "Encubrimiento agravado porresulta el hecho precedente especialmente grave".

Noticia en desarrollo