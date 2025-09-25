Así despidieron los restos de Brenda y Morena, dos de las víctimas por el triple femicidio

En el día de la fecha y bajo el marco de una investigación que todavía continúa, los familiares y amigos de Brenda del Castillo y Morena Verdi velaron los restos de ambas jóvenes víctimas del triple femicidio perpetrado en Florencio Varela.

El velorio comenzó a llevarse a cabo hoy, jueves 25 de septiembre, a las 14:00 horas, en la calle Monseñor R. Bufano 2651 - ex camino de cintura (1754) San Justo, partido de La Matanza. Los familiares lo anunciaron mediante una imagen que rezaba: "Con profundo dolor despedimos a: Brenda del Castillo y Morena Verdi". En la misma imagen se invitaba a familiares y amigos a darle el último adiós a las jóvenes y "acompañar a la familia en este doloroso momento".

El velorio, que se llevará adelante hasta las 6 de la tarde, contará con la presencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires para garantizar la seguridad de los familiares que quieran despedir a las chicas. Cabe recordar que la investigación se centra en la hipótsis de que una banda narco podría haber estado detrás del macabro triple crimen. Por el momento, las autoridades continúan las pesquisas para dar con los responsables.

Las jóvenes están siendo veladas en un sepelio que durará toda la tarde del día de la fecha y, bajo ese marco, sus familiares y amigos, quienes estaban visiblemente conmocionados, las despiden entre abrazos y llantos.

Las fotos de la despedida a Brenda y Morena, por Antú Divito Trejo

Las declaraciones del abuelo de Brenda y Morena

Durante todo el día de ayer y durante la madrugada del día de hoy, Antonio, abuelo de Brenda del Castillo y Morena Verdi, apareció en diversos medios de comunicación para pedir justicia y para denunciar irregularidades en la investigación.

Entre las declaraciones que hizo, Antonio reclamó que se investigue quién es el chofer de la "camioneta blanca" en referencia a la Chevrolet Tracker blanca a la que se subieron las tres jóvenes cuando fueron captadas por las cámaras de seguridad.

A su vez, el hombre se mostró descontento por el hecho de que aún no hayan encontrado los celulares de las jóvenes: "No están los teléfonos, ¿Cómo se les escapan esos detalles? ¿Cómo llegaron? ¿Quién pudo con tres cuerpos, una sola persona? Todas esas cosas tienen que investigar", dijo el abuelo de Brenda y Morena.

En paralelo, Antonio también habló sobre las versiones que corren el foco a Lara Gutiérrez como posible enlace entre los criminales y sus dos nietas, el hombre afirmó: "Yo no tengo relación con la familia de Lara, las tres chicas acá son víctimas... No hagamos diferencia. Todas son víctimas. Si hay justicia, tiene que ser para las tres".

En relación con el estado emocional de su familia, el hombre se dedicó a informar a los medios sobre cómo se encontraba su esposa, sobre la cual aseguró: "Mi mujer está destrozada, tiene problemas del corazón y los riñones. Tiene 77 años y ayer tuvo que venir una ambulancia para atenderla porque se descompensó".

Finalmente, Antonio solicitó a los medios que quitaran las fotos de Morena de la televisión, para resguardar la salud emocional de su hijo.