Florencia Ibáñez, de 30 años y sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, fue detenida este lunes en el marco de la causa que investiga el fiscal de Homicidios Carlos Arribas por el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela. En diálogo con TN, la joven aseguró no haber estado en la casa donde ocurrió el crimen.

La mujer, ahora bajo custodia policial, estaba en el Volkswagen Fox de su tío la noche en la que las víctimas se subieron al vehículo que las trasladó.

Mientras tanto, Sotacuro, que fue alojado en el penal de Sierra Chica, espera a ser indagado por el fiscal, luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca. Este domingo llegó a Buenos Aires.

