"Coautor": el fiscal reveló el rol clave de uno de los detenidos por el triple femicidio

Adrián Arribas es el fiscal a cargo de la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela. Recientemente, Arribas dio declaraciones frente a la puerta de la Fiscalía de San Justo y aseguró que la mano derecha de "Pequeño J", Matías Ozorio, viajará este jueves y llegará pasadas las 23; razón por la cual, recién le tomará declaración durante la mañana del viernes 3 de octubre.

Sobre los delitos que se le imputan a Ozorio, el fiscal comentó: "No puedo decirles el rol que creo que ocupó Ozorio, pero hasta ahora, está como coautor del crimen en el marco de la causa".

El viernes 3 de octubre será una fecha fundamental para la causa, ya que, además de ser el día en que declara el segundo al mando de "Pequeño J", también será el día en que den apertura a los teléfonos celulares de los detenidos, lo cual podría significar un antes y un después en la causa.

Cabe recordar que Ozorio fue identificado como el aliado más cercano de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J. A su vez, se sospecha que a Ozorio se le encomendaron tareas, en el marco del triple femicidio, tales como: vigilar que las tres jóvenes llegaran a la casa de Florencio Varela sin sospechar la trampa que les esperaba y, posteriormente a la comisión de los crímenes, cavar los pozos y enterrar a las víctimas.

Llegando al fin de la rueda de prensa, el fiscal confesó no poder asegurar que todo termine en "Pequeño J" y señaló que ninguno de los, hasta ahora, nueve detenidos pidió declarar nuevamente.

"Es un hecho aberrante. Actualmente está calificado como un homicidio y tiene ciertas características que uno no ve a menudo... Por el momento, no se puede cambiar la carátula", finalizó el fiscal.

¿Quién es Matías Ozorio?

Matías Agustín Ozorio, de 28 años de edad, es residente de Villa Zavaleta y su nombre se volvió conocido en todo el país por haber sido señalado como la mano derecha del brutal líder narco "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

Según información brindada por allegados al joven, Ozorio tuvo sus inicios con las bandas narco luego de perder todo su dinero tras invertirlo en la criptomoneda $LIBRA. El joven, de nacionalidad argentina, habría logrado conseguir una indemnización por despido en un trabajo "bien pago", con el objetivo de invertir ese dinero y volverse "trader". Sin embargo, su plan se vio truncado tras haber usado todos sus ahorros en la reconocida cripto-estafa.

Una familiar del joven declaró en los últimos días: "Se le metió en la cabeza la idea de ser millonario con las criptomonedas y perdió todos sus ahorros". La misma aseguró que el joven era "muy libertario" y que eso lo motivó a invertir en $LIBRA.

Por el momento se sospecha que fue Ozorio quien le confirmó a Pequeño J que el delito que buscaban perpetrar marchaba de acuerdo al plan y a su vez fue el a quien designaron para cavar los pozos.

Finalmente, cabe recordar que en el operativo que derivó en la captura de Pequeño J, los detectives de las fuerzas emboscaron al presunto líder narco tras dialogar con él haciéndose pasar por Matías Ozorio.