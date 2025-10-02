El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la causa que investiga el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, se expresó por primera vez sobre el brutal asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y detalló, a pesar del secreto de sumario vigente, el estado de la investigación. Al igual que la ministra Patricia Bullrich, confirmó que Matías Ozorio llegará a la Argentina durante la noche y el viernes le tomará declaración. A su vez, el mismo día se dará la apertura de los teléfonos celulares de los detenidos aunque -cabe señalar- se desconoce cuánto tardará en conocerse lo que hay dentro de ellos. "Es aberrante", calificó.

En la puerta de la Fiscalía de San Justo, el titular a cargo de la causa que paralizó al país en las últimas semanas aseguró que la mano derecha de "Pequeño J" viajará este jueves y llegará pasadas las 23; razón por la cual, recién le tomará declaración durante la mañana del viernes 3 de octubre. "No puedo decirles el rol que creo que ocupó Ozorio pero, hasta ahora, está como coautor del crimen en el marco de la causa", expresó.

Al mismo tiempo, Arribas anunció que la apertura de los teléfonos "será muy importante" porque conseguirán información y conocerán más sobre los detenidos. "El móvil del triple crimen se está investigando y son todas las líneas investigativas que tienen ustedes. Estamos tratando de darle certeza o no a cada una de ellas", añadió. De todas maneras, no negó ni confirmó que haya existido el robo de los 3 kilos de cocaína ni que las tres jóvenes hayan sido descuartizadas, a pesar de las versiones de los medios de comunicación.

"No tenemos hasta ahora probado que haya existido una transmisión en vivo del hecho. Es una de las líneas de los sumarios, se tiene que probar. Los allanamientos y nuevas detenciones no las puedo confirmar porque hay secreto de sumario", indicó. Mientras que detalló, respecto a la reunión del miércoles con Fernando Burlando y Diego Storto, que se trató de algo "común, como ocurre con todos los abogados damnificados; en buenos términos y siempre cooperando" entre las partes.

Mientras se analiza que la causa pase a fuero federal por tratarse de narcotráfico, Arribas señaló que no busca retener la causa; sino que sólo "estoy investigando y si hay algún indicio, podrá ir a fuero federal", planteó. "No fui amenazado, hace 35 años que estoy en la Justicia, no tengo miedo", advirtió.

Sobre el cierre, el fiscal dijo que desconoce si todo termina en "Pequeño J" y señaló que ninguno de los, hasta ahora, 9 detenidos pidió declarar nuevamente. "Es un hecho aberrante. Actualmente está calificado como un homicidio y tiene ciertas características que uno no ve a menudo... Por el momento, no se puede cambiar la carátula", cerró.